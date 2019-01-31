Perakende sektöründe teknolojik dönüşüm

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPerakende sektöründe teknolojik dönüşüm
GeriEkonomi Perakende sektöründe teknolojik dönüşüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.01.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Perakende sektöründe teknolojik dönüşüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Perakende sektöründe teknolojik dönüşüm

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Perakende Bilgi Sistemi ile işletmeler için kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerde "tek temas noktası" oluşturulacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile perakende sektöründeki iş ve işlemler büyük ölçüde azalacak, maliyetler önemli oranda düşecek.

"Türkiye'nin ilk savunma yazılımı ihracatını" gerçekleştiren Altay Yazılım, askeri alanda oluşturduğu deneyim ve kabiliyetlerle sivil alanda da ileri teknolojilere dayalı çözümler sunuyor.

Türkiye'nin plansız, verimsiz yatırımlar ve kayıt dışılıkla mücadelesinde Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi ve Sanayi Bilgi Sistemi projelerinde görev alan Altay Yazılım, son olarak geçen yılın kasım ayında imzalanan sözleşmeyle Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek PERBİS'in geliştirilmesi sorumluluğunu üstlendi.

Sözleşme kapsamında sistemin 2 yıldan kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Kabul sonrası 2 yıllık garanti süresi olacak, sonrasında sistem bakım ve revizyonlarla geliştirilmeye devam edilecek.

PERBİS, bütün perakende sektörünün, ticaret erbabının ve esnafların kullanımına açılacak. PERBİS ile perakende işletmeler için kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerde tek kapı, diğer bir deyişle bir tek temas noktası oluşturulacak.

Sistemin kullanımıyla bürokrasi azaltılacak, işlemler daha kolay ve hızlı yürütülecek, belge maliyetleri azaltılacak, sistem üzerinden sağlanacak coğrafi konum verileri sayesinde girişimcilerin kuruluş yeri seçimi kararları daha kolay ve daha az hata payıyla verilebilecek.
Perakende işletmelerin açılış ve faaliyetiyle kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlar ikamet ettikleri yerlerde, iş yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını ve ruhsata uygun faaliyet gösterip göstermediğini uygulama üzerinden anlık sorgulayabilecekler.

Uygulama perakende işletmeler açısından da önemli kolaylık getirecek. Noter, sicil müdürlükleri, bankalar başta olmak üzere 20 kuruma bizzat giderek işlem yapmak durumunda kalan perakende işletmeler, PERBİS ile işlemlerini tek noktada gerçekleştirilebilecek. İşletme kuruluş maliyetleri dikkate alındığında, böylece toplam 1,7 milyar lirayı bulan gider ortadan kalkacak.

Mevcut durumda kuruluş işlemlerinde 317 belge istenirken, yeni sistemle belge temini elektronik ortamda çözülecek. Bu sayede 195 milyon kağıt tasarruf edilecek, yılda bin 400 ağaç kullanılmamış olacak.

İşlemlerde kamu yılda 4,3 milyon adam/gün, başvuranlar da 7,9 milyon adam/gün zaman harcıyor.  PERBİS ile yılda yaklaşık 12 milyon adam/gün iş gücü tasarrufu sağlanacak. Maliyetten tasarruf ise 2,5 milyar lirayı bulacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor