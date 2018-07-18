Perakende satış hacmi azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayısta aylık yüzde 1.3 azaldı. Perakende sektörü cirosu ise aynı dönemde yüzde 0.3 arttı.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre; Mayısta gıda, içecek ve tütün satışları aylık bazda yüzde 0.3,gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.7,otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.0 azaldı.
PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 4.6 ARTTI
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayısta yıllık yüzde 4.6 arttı.
Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7.6,gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.6 arttı.
PERAKENDE CİRO YILLIK BAZDA YÜZDE 19.5 ARTTI
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Mayısta yıllık yüzde 19.5 artarken, aylık bazda yüzde 0.3 arttı.
Gıda, içecek ve tütün satışları yıllık yüzde 17.3,gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18.5,otomotiv yakıtı satışları yüzde 25.3 arttı.
PERAKENDE CİRO AYLIK BAZDA YÜZDE 0,3 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Mayısta aylık yüzde 0.3 arttı.
Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.2 artarken, otomotiv yakıtı satışları ise aynı düzeyde kaldı.
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