Pera’da oteli yap, 32 yıl işlet
İSTANBUL Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’un tarihi bölgesi Pera’da bin 448 metrekarelik arsasını otel yapımı karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkardı.
Sultan Beyazıt Vakfı’nın Beyoğlu Kuytu Sokak ile Refik Saydam Caddesinde bulunan ve kısa bir süre önceye kadar gazino, restoran olarak işletilirken yıkılma kararı alınan, 6 parselin birleştirildiği bin 448 metrekare arsası ihaleye çıktı. İmar planında otel olarak görülen arsanın yanı başında da Radisson Blu’nun Haliç manzaralı İstanbul Pera Oteli bulunuyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ihale ilanında otelin proje ve inşaatı için 3 yıl, işletme için de 32 yıl olmak üzere toplam 35 yıl süre belirlendi. Birinci yıl kira bedeli aylık 80 bin lira artı ihalede oluşan bedel; iki ve üçüncü yıllarda ise bir önceki yılın kirasının TÜFE oranında artışı olarak ilana çıkıldı. Dördüncü yıldan itibaren yani otelin inşaatının tamamlanıp işletmeye geçmesiyle birlikte, kira bedeli aylık 300 bin liraya çıkacak ancak ihalede bu fiyatın artırılması istenecek. Beşinci yıldan sözleşme süresi sonuna kadar ise kiralar bir önceki yılın kirasının TÜFE oranında artırılarak belirlenecek. Ancak ihale sonucu oluşan ilk 6 aylık kira bedeli peşin olarak alınacak. İhale ilanında ilk 3 yıllık kira bedeli ile otelin yapım maliyetinin 31.6 milyon lira olacağı tahmini de yer aldı. Geçici teminat bedeli 948.7 bin lira olarak belirlendi. İhale, 29 Nisan’da Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğünün Beyoğlu’ndaki binasında yapılacak.
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