Penta'da halka arz detayı belli oldu
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., iştiraki Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. halka arz niyetini yatırımcılarla paylaştı. Açıklamada, Penta hisselerinin yüzde 50’ye kadarının halka arz edilmesinin beklendiği belirtildi.
Mart ayında SPK’ya halka arz başvurusu yapan Penta, WOOD & Company’i küresel koordinatör ve talep toplayıcı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi yurt içi koordinatör ve talep toplayıcı, BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.’yi de ortak uluslararası talep toplayıcı olarak yetkilendirdi.
1990 yılında kurulan Penta Teknoloji, 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katıldı. 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Gözde Girişim'in, Penta’da yüzde 54,30 payı bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle