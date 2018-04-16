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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
16.04.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

Penta'da halka arz detayı belli oldu

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Penta'da halka arz detayı belli oldu

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., iştiraki Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. halka arz niyetini yatırımcılarla paylaştı. Açıklamada, Penta hisselerinin yüzde 50’ye kadarının halka arz edilmesinin beklendiği belirtildi.

Mart ayında SPK’ya halka arz başvurusu yapan Penta, WOOD & Company’i küresel koordinatör ve talep toplayıcı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi yurt içi koordinatör ve talep toplayıcı, BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.’yi de ortak uluslararası talep toplayıcı olarak yetkilendirdi.

1990 yılında kurulan Penta Teknoloji, 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katıldı. 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Gözde Girişim'in, Penta’da yüzde 54,30 payı bulunuyor.

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