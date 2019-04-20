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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Jale ÖZGENTÜRK
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pekin EXPO’nun cazibe merkezi

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
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Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
Pekin EXPO’nun cazibe merkezi

Çin’in başkenti Pekin’de ay sonunda açılacak ‘Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa’ temasına sahip Botanik Expo’suna Türkiye büyük bir standla katılıyor. Türkiye’nin tanıtımı yapılacak olan Expo’ya 100’ün üzerinde ülkenin katılacağını söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, “Türk pavyonu cazibe merkezi olacak” diyor.

DÜNYA Sergiler Merkezi’nin düzenlediği 21’inci Bahçecilik/Botanik EXPO’su bu yıl Çin’in başkenti Pekin’de yapılıyor. 100’ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun katılacağı fuara 16 milyon ziyaretçi bekleniyor. “Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa” teması ile 29 Nisan-7 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek EXPO 2019’da Türkiye’nin teması da “Geleceği Yeşil ile Kucakla” olarak belirlendi. Türkiye, ülke pavyonu inşaasını, Milano ve Astana Expo Türk pavyonu projelerini de yürüten dDf’le dört ay gibi kısa bir sürede tamamladı. EXPO hazırlıkları sürerken Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur bir grup gazeteci ile Pekin’deydi.

YOLCULUĞA ÇIKARACAĞIZ

Çin ve Türk basınının katıldığı bir toplantı düzenleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye’nin dünyanın önde gelen yatırım ve ticaret üslerinden biri olduğunu söyledi. Bu fuarın ise ticari amaçlardan uzak, fikirlerin, kültürlerin, dünyanın geleceği için projelerin konuşulup sergilendiği Bir fuar olduğunu ve uluslararası toplumlar için işbirliği fırsatı barındırdığına dikkati çeken Batur, şöyle konuştu: “Daha yaşanabilir, yeşil bir doğa için üstlendiğimiz sorumluluğa dair yürüttüğümüz çalışmaları paylaşmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu organizasyonda güçlü şekilde yerimizi aldık. Ülkemiz gerek Cumhuriyet gerekse Osmanlı döneminde, dünya sergilerinin çok önemli bir katılımcısı olmuştur. Ülke pavyonumuz, Türkiye tarihinin ve coğrafi zenginliklerinin ulaştığı kültür ve medeniyet seviyesinin bir yansıması olarak tasarlandı. Geleneksel halk sanatlarımıza ilişkin tanıtım fırsatı sunulacak. Pavyonumuz EXPO idaresi tarafından beğeniyle arşılandı ve kalıcı sergiye dönüştürülmesi talebi iletildi. Pekin’de küçük bir Türkiye turu yaptırmayı hedefliyoruz. 7 bölgemizden 7 mimari eserle ülkemizin eşsiz şehirlerinde yolculuğa çıkaracağız.”

Pekin EXPO’nun cazibe merkezi

TÜRK MİLLİ GÜNÜ

Batur, EXPO’da Türkiye’nin ‘Milli Günü’nün 1 Temmuz olarak belirlendiğini de belirterek şunları söyledi: “Hazırlıklarımızı ziyaretçilerimize bir Türk Bayramı yaşatacak şekilde tasarladık. Umuyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile de şereflendirecekleri bu milli günümüzde, Türk lezzetlerinin dağıtımı, halk oyunları gösterimi, geleneksel sanatlarımızın icrası ve semazen gösterisi gibi özel bazı etkinliklerimiz olacak. Milyonlarca ziyaretçinin, yıllarca aklından çıkmayacak bir Türkiye algısını oluşturma hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de Pekin EXPO 2019’un bu sene Çin’de düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “EXPO organizasyonlarının, ülkelerin başarı hikayelerini, gelecek hayallerini dünya kamuoyuna duyurmak açısından önemli. Büyükelçiliğimiz çalışmaları kapsamında, geride bıraktığımız 1,5 yıl süre zarfında Türkiye-Çin ikili ilişkilerini ileriye taşıma noktasında önemli ivme kazandık. 2018 yılı karşılıklı ziyaretler bakımından rekor kırdığımız bir yıl oldu.” Tanıtım toplantısı kapsamında dünyaca ünlü Türk perküsyon sanatçıcı Burhan Öçal ve ekibi de mini bir konser verdi.

Pekin EXPO’nun cazibe merkezi

7 BÖLGE TANITILACAK

TÜRKİYE pavyonu 2 bin 400 metrekarelik alanla en büyük pavyonlardan biri. “Galata Kulesi” “Pamukkale Travertenleri” gibi simgesel yapılar Pekin’e taşınıyor.

Pavyon karşılama, ağırlama ve deneyimleme olarak hayata geçirilen üç ana bölümden oluşuyor.

Ana girişte UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale Travertenleri’nin modern bir yorumu ile tasarlanan, su basamakları ve yeşillikler içerisindeki “‘Geleceği Yeşil ile Kucakla’” mesajı karşılıyor.

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
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