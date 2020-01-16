Pekcan’dan FAS çağrısı

Pekcan, “Fas başta ABD, Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması, Mağrip Arap Birliği (MAB) ile imzalamış olduğu anlaşmalarla da Türk yatırımcıları açısından yeni pazar imkânları olması açısından önemli” diye konuştu. Faslı iş insanlarını da Türkiye’ye yatırıma davet eden Pekcan, Nijerya’daki temaslarının ardından geldiği Fas’ın başkenti Rabat’ta Fas Krallığı Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy ile görüştü.

ÖNEM KAZANDI

Ülkeler arasındaki tarihi, kültürel, dostane ilişkilere paralel olarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek derinleşmesini ve güçlenmesini arzu ettiklerini vurgulayan Bakan Pekcan, bu doğrultuda Türkiye olarak iki ülkenin kazan-kazan perspektifiyle dengeli ticaretten yana olduğunu bildirdi. Küresel ekonominin, gerek ülkelerin aldığı ticari önlemler gerekse siyasi anlaşmazlıklar ve jeopoltik belirsizliklerdeki artış neticesinde ticaret potansiyelinin oldukça altında bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Pekcan, şöyle konuştu: “Çok taraflı küresel ticaret sisteminin etkisinin azaldığı böyle bir konjonktürde, ikili ticaret anlaşmaları daha kritik bir hal almış durumda. Yine bu çerçevede, bölgesel ortaklıklardan ve potansiyellerden mümkün olduğunca faydalanılması elzem hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye ve Fas arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını söyleyebiliriz.”

İHRACAT 4.4 KAT ARTTI

Bakan Pekcan, Türkiye olarak ticari ilişkilerde her zaman kazan-kazan ilkesiyle hareket ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye ve Fas arasında 2006 yılından bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki en önemli enstrümanlardan biri olduğunu kaydetti. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk andan bugüne temel amaçlarının ticaretin iki ülke yararına, dengeli bir şekilde artırılması olduğunu aktaran Pekcan, şöyle devam etti: “Biz bu amacımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2005 yılında 514 milyon dolar iken 2018 yılında 2.7 milyar dolara çıkmıştır. Aynı dönemde Fas’ın Türkiye’ye ihracatı 4 kat, Türkiye’nin Fas’a ihracatı ise 4.4 kat artmıştır. Aslında iki taraf için de ciddi artış oranları var. 2019 yılında ise ikili ticaret hacmimiz 3 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Biz her iki ülkenin hem sanayisinin gelişmesi hem de ticaretimizin dengeli bir şekilde karşılıklı olarak artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hedefe yönelik olarak da heyetlerimiz ortaklık komitesi ve STA kapsamında bir araya geldiler.”

BÖLGESEL AVANTAJ

TÜRKİYE’nin 65 milyar dolar civarında yurtdışı yatırımları bulunduğunu, Fas’taki yatırım tutarının ise 306 milyon dolar olduğunu ifade eden Bakan Ruhsar Pekcan, “Fas’ın bölgesel avantajlarını kullanarak Türk yatırımcıların bu ülkede daha fazla yatırım yapmasını bekliyoruz, bunu da teşvik ediyoruz. Faslı iş insanlarını da Türkiye’ye yatırıma davet ediyoruz” dedi. Pekcan, Fas’ın sunduğu yatırım imkanlarının Türkiye’de tanıtımı amacıyla ‘Road-show’ düzenleyeceklerini belirterek, Fas ürünleriyle ilgili de ‘Fas Günleri’ etkinliği yapacaklarını anlattı.

TÜRK FİRMALARINA DESTEĞE HAZIRIZ

BAKAN Elalamy de söz konusu organizasyonun yeni iş birliği ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında STA’nın hayata geçtiğini hatırlatan Elalamy, anlaşmanın iki ülkenin lehine olması için çalıştıklarını bildirdi. Elalamy, “Türk yatırımlarının ülkemizde gelişmesini arzu ediyoruz ve yatırım alanında Türk firmalarına destek verme konusunda istekli ve hazırız” diye konuştu.