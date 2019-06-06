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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.06.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ticaret ve dijital ekonomi çıkarması

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Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ticaret ve dijital ekonomi çıkarması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak. G20'nin Tsukuba görüşmeleri kapsamında Kanada ile "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi Kurucu Anlaşması"nın imzalanması ve Türkiye'nin ticari ve dijital alandaki proje ve desteklerinin üye ülke bakanlarına anlatılması planlanıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 8-9 Haziran tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Ortak Oturumu'nda, B20'nin G20 ülkeleri hükümetlerine sunduğu politika tavsiyeleri ile "Ticaret ve Dijital Ekonomi Arasındaki Bağlantı" başlığı üzerinde tartışmalar gerçekleştirilecek.

Bakan Pekcan'ın katılacağı G20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, "Uluslararası Ticaretteki Güncel Gelişmeler Üzerine G20 Diyaloğu", "Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeye Katkı Sağlayacak Ticaret ve Yatırımın Desteklenmesi", "Piyasa Temelli Yatırım Kararlarını Destekleyici Güçlü Bir İş Ortamının Yaratılması" ve "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Reformu, İkili ve Bölgesel Ticaret Anlaşmalarındaki Son Gelişmeler" konuları masaya yatırılacak.

JAPONYA'YLA İKİLİ GÖRÜŞMELER, KANADA İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Panellerin yanı sıra ikili görüşmeler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede, Pekcan'ın Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile ikili bir görüşme yapması ve görüşmede "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi" Kurucu Anlaşması'nın imzalanması planlanıyor.

Bakanlar Pekcan ve Varank'ın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile ikili bir görüşme yapması öngörülüyor.
Varank'ın ayrıca Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüşmesi bekleniyor.

DİJİTAL ZİRVE

Öte yandan Bakan Varank'ın katıldığı Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda "Bilginin ve Verinin Güvenli Akışı", "Yönetişim İnovasyonu", "İnsan Merkezli Yapay Zeka", "Dijitalleşme Bağlamında BM Kalkınma Hedefleri ve Kapsayıcılık", "Dijital Güvenlik" konuları ele alınacak.

Toplantı sonunda kabul edilecek deklarasyon ile G-20 bakanları, üye ülkelere politika tavsiyelerini ve vizyonlarını sunacak. Varank, toplantıda Türkiye'nin dijital atılımlarını, bu alandaki politika ve desteklerle geleceğe dönük projelerini anlatacak.

Ayrıca Varank'ın Japonya'nın bilim ve araştırma üslerinden olan Tsukuba'da önemli saha ziyaretleri ve ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

G20 LİDERLERİ 28 HAZİRAN'DA OSAKA'DA BULUŞACAK

Dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderleri ve bakanları 28-29 Haziran'da, Japonya’nın Osaka kentinde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak etmesinin beklendiği G20 zirvesinde uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı meselelerin çözümüne yönelik görüşler masaya yatırılacak.

Geçen yıl Arjantin'de gerçekleşen G20 zirvesine ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya ile Ukrayna krizi ve gazeteci Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti damgasını vurmuştu. 

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