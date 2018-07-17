Pegasustan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı
PEGASUS Havayolları, tüm yurt dışı hatlarınaÿözel yüzde 50ye varan indirim fırsatı sunan yeni bir kampanya başlattı.ÿİndirim kapsamında 3 milyon 700 bin bilet satışa sunuldu.
KAMPANYA kapsamında biletlerini 17-19 Temmuz tarihleri arasında flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden 15 Ekim 2018-30 Mart 2019 tarihleri arasında alan misafirler yüzde 50ye varan indirimlerden yararlanabilecekler. Kampanya tüm yurt dışı hatlarında geçerli olacak. İndirim kapsamında 3 milyon 700 bin bilet satışa sunuldu.
Pegasusun 42 ülkede 109 noktaya ulaşan uçuş ağı ve Tüm Yurt Dışında yüzde 50’ye Varan İndirimleriyle ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilir. Kampanya biletleri, sadece Pegasusun mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.
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