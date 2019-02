Pegasus Genel Müdürü Nane'den 1000 kişilik istihdam müjdesi

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane'den 2019 yılı için istihdam müjdesi geldi. Filoya katılacak yeni uçaklarla beraber bu yıl 1000 kişiye daha istihdam yaratmayı planladıklarını dile getiren Nane, özellikle gençlere pilot olmaları tavsiyesinde bulundu. Pegasus Havayolları Genel Müdürü Nane, "Sadece Türkiye’de değil dünyada ciddi bir pilot açığı var. Pilot eğitim ücretini de şirket olarak biz karşılıyoruz" dedi.



Havayolu şirketlerinin filolarının her geçen yıl artmasına paralel olarak personel istihdam sayıları da son yıllarda dikkat çekici rakamlara ulaştı. Havacılık sektöründe istihdam edilen toplam personel sayısı 2003 yılından bu yana üç kat artarak geçtiğimiz yıl verilerine göre 200 bine ulaştı. Sektörün büyümesi ile beraber havayolu şirketlerinin başta pilot olmak üzere personel ihtiyacı daha da arttı. Pegasus Havayolları da artan ihtiyacı karşılamak adına kendi pilotunu yetiştirmeye hız verdi. Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulunan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Naneden 2019 yılı içinde aralarında pilot ve kabin görevlilerinin de olduğu 1000 kişilik istihdam müjdesi geldi.



EĞİTİM ÜCRETLERİNİ BİZ KARŞILIYORUZ



Sadece Türkiye’de değil dünyada ciddi bir pilot açığı olduğunu dile getiren Nane, "Yeni uçaklar geldikçe, insanlar uçmayı arttırdıkça pilota olan talep artacak. Sektörün iki büyük oyuncusundan biri olarak bunu sosyal sorumluluk gereği, sektöre personel yetiştirmek adına her sene belli bir sayıda ama sıfırdan başlayarak, ama ara kademelerde pilot lisansı olan arkadaşlarımızı istihdam edip, onlara eğitim veriyoruz. Bunu ikiye ayırıyoruz. İlanlarda yer alan sıfırdan yetiştirilmek üzere pilot istihdamı. Bu, gençlerimiz için çok iyi bir fırsat. Burada iki yıllık bir eğitimden söz ediyoruz. Bu iki yıllık eğitimin yaklaşık 18 ayı teorik, 6 ayı pratik yani uçuşta geçiyor. Bunun sonucunda first officer (ikinci pilot) olarak arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Pilotluk eğitimi uzun ve meşakkatli bir süreç. Yüksek ödemesi olan bir süreç. Biz buna da bir kolaylık getirdik. Kurs ödemelerini şirket olarak karşılıyoruz. Daha sonra arkadaşlarla çalışmaya başladığımızda yaptığımız anlaşma doğrultusunda maaşlarından belli oranda keserek zaman içinde ödemelerini sağlıyoruz." dedi.



PİLOT OLMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI



Pilotların 30 bin Türk Lirası maaş ile işe başladığını, 5 yıl sonra kaptan pilot olunduğunda bu rakamın daha da arttığını ifade eden Mehmet Nane şunları söyledi:



"Gezmeyi seven, yabancı dil bilen, meraklı, öğrenmeye açık, yüksek getiri bekleyen gençlerimiz için çok ideal bir meslek. Tabii ki sorumluluğu da bir o kadar ağır. Çünkü her seferde ortalama 195 canın sorumluluğunu alıyorsunuz. O yüzden pilotluk çok önemli, özverili ve ciddi bir meslektir. Yeni mezun kardeşlerimizden getirisi çok yüksek olan böyle bir kariyeri düşünen varsa kesinlikle değerlendirmelerini öneririm."



YENİ UÇAKLAR GELİYOR



2012 yılında Airbus ile yapılan Türkiyenin havacılık anlamındaki en büyük anlaşmasıyla 100 uçak satın aldıklarına vurgu yapan Mehmet Nane,"Biz bu uçakları 2016 yılından itibaren almaya başladık. Geçtiğimiz yıl 10 uçağımız geldi. 2019 yılında da 10’un üzerinde uçağımız gelecek. Bu uçaklardan iki tanesi A321, yani daha fazla yolcu taşıyacak geniş gövdeli uçağımız olacak." diye konuştu.



2019'DA 1000 KİŞİYE İSTİHDAM



Uçak alımının önemli bir yatırım olduğunun altını çizen Nane bu yıl 1000 kişiye yeni istihdam yaratmayı planladıklarının müjdesini vererek, "Hem değişen sektörel şartlardan dolayı istihdamda bir artışımız olacak, hem de bu yeni uçakların gelmesi ile ek bir istihdam oluşacak. Biz bu sene toplamda bin kişilik bir istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Yani hem yatırıma hem de istihdama devam edeceğiz. Ülkemize, potansiyeline inanıyoruz ve bu amaçla da yatırımlarımıza son sürat devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



HAZİRAN AYINDA BASRA'YA DA UÇACAĞIZ



Pegasus'un yeni sefer noktaları hakkında da bilgi veren Mehmet Nane, "Şu an gündemde olan Ankara-Bakü ve İstanbul-Basra hattımız var. Bunların hepsini satışa açtık. Haziran ayında Basra’ya ve mart ayında Ankara’dan Bakü’ye uçmaya başlayacağız. Bu tür yeni hatlarımızı portföyümüze sürekli olarak eklemeye çalışıyoruz." dedi.



900 MİLYON DOLARLIK SATIŞ HİZMET İHRACATINDA ÖDÜL GETİRDİ



Pegasus'un geçtiğimiz aralık ayında açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı arasında ve kendi sektöründe üçüncülüğü elde etmesini de değerlendiren Mehmet Nane, "Biz bacasız sanayi dediğimiz turizmin görünmeyen arıları, görünmeyen karınca işçileriyiz. Yurtdışında yaptığımız satışlar hizmet ihracatına dahil ediliyor. Biz de 2017 yılında yaptığımız 900 milyon doların üzerindeki yurtdışı bilet satışlarımız nedeniyle kendi sektörümüzde ve tüm Türkiye’deki hizmet ihracatında üçüncülük ödülünü aldık. Bu bizim için çok önemli bir gurur kaynağı. İnşallah 2018 yılında daha da ilerilere gideceğimizi düşünüyoruz. Türkiye’ye turist, yeni kazançlar getirmek, hizmetimizi daha ileriye götürmek ve bunun satılabilir bir ürün haline gelmesine aracılık yaptığımızdan dolayı, hem şirketim hem de sektörüm adına büyük gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.



YÜZDE 50 CİRO ARTIŞI YAŞADIK



2018 yılını da değerlendiren Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "2018 yılında baktığımız zaman ülkemiz açısından çok iyi bir yıldı. Özellikle turizmde yaşanan yurtdışındaki patlama, geçtiğimiz yıl yüzde 20’nin çok daha üstünde bir artışla karşımıza geldi. 2017 yılında yaklaşık 35 milyon turist gelmişti. 2018 kapanışında ise 40 milyonu geçmeyi öngörüyoruz. Bakıldığında bu Türkiye için bir rekor. Yani tarihimizin en çok turist aldığımız yılı. 2019 için bu rekoru daha da ileriye götüreceğimizi öngörüyoruz. Yurtdışından gelen bu talebi gördüğümüz için oralara uçak kaydırarak, yeni hatlar açarak turistlerimizin Türkiye gelmesine destek oldu. Dövizdeki artışın da pozitif etkisiyle 2018’in ilk 9 ayında bir önceki yıla oranla yüzde 50lik bir ciro artışı yaşadık." diye konuştu.



ÜLKEMİZE İNANCIMIZ DEVAM EDİYOR



Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, "Ülkemize İnancımız devam ediyor. Türkiye’nin dinamikleri çok güçlü, genç bir nüfusu var. Bulunduğu coğrafya çok önemli bir coğrafya. Tam bir geçiş noktasında. O yüzden havacılık için çok önemli dedi ve ekledi: Bunu ben değil, sektörün en büyük uluslararası kuruluşlarından olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) söylüyor. IATA, 2020 yılına baktığımızda İstanbul çok önemli bir ulaşım merkezi olacak. 2034 yılında ise Türkiye dünyanın en büyük 6 havacılık ülkesinden bir tanesi olacak diyor. Bu gelişimlerde yeni açılan İstanbul Havalimanının, daha sonra açılacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin ve ülkemizdeki 55 hava meydanının çok büyük katkısı var. O yüzden de bu ortamı bize yaratan hükümetimize teşekkür etmemiz lazım." dedi.