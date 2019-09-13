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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.09.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Pegasus Air Manas'ı satma kararı aldı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Pegasus Air Manas'ı satma kararı aldı

Yönetim kurulu başkanlığını Ali Sabancı'nın yaptığı Pegasus, bağlı ortaklığı olan Air Manas'ı satmak için anlaştı.

Türkiye’de yurtiçi ve yurtdışı uçuş operasyonları bulunan Pegasus, Kırgısiztan’daki bağlı ortaklığını satma kararı aldı.

Yönetim kurulunun aldığı karara istinaden Kırgızistan’da iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Air Manas Air Company şirketinde bulunan yüzde 49’luk iştirak payının tamamını Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp.’a satmak için anlaşma yapıldı.

Air Manas’ın, Pegasus bilançosuna herhangi önemli katkıda bulunmadığı açıklamada belirtilirken tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından satışın gerçekleşeceği de duyuruldu.

PAZARLIKLA ANLAŞILDI

Satışta pazarlık usulüyle hareket edildi ve 98 bin 918 euroluk fiyatta anlaşıldı.

Buradan elde edilecek gelir Pegasus tarafından, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında genel kurumsal ihtiyaçlar için değerlendirilecek.

Pegasus Havayolları’nın yönetim kurulu başkanı olarak Ali Sabancı görev yapıyor. Ali Sabancı’nın Pegasus sermayesinde bulunan payı ise yüzde 0.86 oranında. Pegasus’un ödenmiş sermayesi 102 milyon lira seviyesindeyken şirkette Esas Holding’in yüzde 62.91 payı bulunuyor.

ŞİRKETTEN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

12.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden aynı tarih itibarıyla Şirketimizin Kırgızistan'da halihazırda  yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki  %49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı  için anlaşma sağlanmıştır.  Air Manas Şirket tarafından tam konsolidasyona tabidir ve işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarına herhangi önemli bir etkisi bulunması beklenmemektedir. Pay devri Kırgızistan'da yetkili merciler nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile  sonuçlanacak olup, tescil işlemlerinin tamamlanması üzerine konu hakkında ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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