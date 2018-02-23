Pegasus 2018’in ilk uçağını teslim aldı

Pegasus yetkilileri, Almanya’nın Hamburg şehrinden hareket ederek önceki akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşan uçağı teslim aldı. Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 16’ıncı uçak olan “Eylül Masal”, filonun 75’inci uçağı oldu. Filoya katılan yeni uçakla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, en önemli önceliklerimizden biri misafir deneyimini iyileştirmek. Bunun için yer işletmeden operasyona, pazarlamadan tekniğe tüm alanlarda misafirlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve seyahat deneyimlerini iyileştirecek çözümler üretiyoruz. Yine bu hedeften hareketle, filomuzun 75´inci uçağı olan A320neo tipi uçağımızı teslim aldık. 'Eylül Masal´ adını verdiğimiz yeni uçağımızla, misafirlerimize çok daha iyi bir seyahat deneyimi sunabileceğimiz için mutluyuz. Filomuzu adım adım büyütmeye ve gençleştirmeye devam edeceğiz" dedi. Pegasus filosunda 46 adedi Boeing B737-800, bir adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320ceo ve 16 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 75 adet uçak bulunuyor.