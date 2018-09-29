PC pazarına oyun dopingi
ESPOR gibi yeni alanlarla bilgisayar pazarı büyümeye devam ediyor.
Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun pazarının hızla geliştiğini ve oyun ekosisteminin adeta bir çığ gibi büyüdüğünü ifade etti. Hantaloğlu, “Bu pazarda hem Lenovo Game On merkezleri hem de oyun pazarına özel Legion markalarıyla ilerliyoruz. GFK Tüketici Segmenti Gaming pazarı rakamlarına göre, Lenovo’nun Türkiye’de bu alanda satışları 2018’in ilk 6 ayında adetsel bazda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70, ciro olarak ise yüzde 65 arttı. Lenovo, 2017’nin ilk 6 ayına göre Türkiye’de PC pazarında adetsel olarak yüzde 14, cirosal olarak yüzde 29 büyüdü. 2018 yılı ilk yarısında yüze 25.1’lik pazar payı ile PC pazarının lideri olduk” diye konuştu.
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