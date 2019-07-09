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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.07.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

PBoC dijital para birimi çalışmalarını hızlandırmalı

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PBoC dijital para birimi çalışmalarını hızlandırmalı

Çin Merkez Bankası (PBoC) Araştırma Departmanı Direktörü Wang Xin, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın yasal para birimlerine karşı oluşturduğu tehdit sebebiyle, PBoC'nin kendi dijital para birimi çalışmalarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Xin, Peking Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada Libra'nın uluslararası ödemelerde yaygın olarak kullanılması ve bir para birimi olarak kabul edilmesi durumunda Libra'nın para politikası, finansal istikrar ve uluslarası para sistemine uygun olarak etki edip etmeyeceğini sorguladı.

South China Morning Postta yer alan habere göre Libra'nın oluşturduğu söz konusu risk sebebiyle PBoC'nin duruma yüksek ilgi gösterdiği ve kendi dijital para birimine yönelik çalışmaları hızlandırabileceği belirtildi. PBoC'de yıllardır süren dijital para birimi çalışmalarına yönelik Xin, Bu işe erken başladık fakat liderliğimizi kanıtlamamız için daha çok çalışmamız gerekiyor dedi.

Xin ayrıca, Libra fiyatının birden fazla para birimine bağlı olacağı açıklamasına da değinerek, Çinin söz konusu para birimlerinin hangilerini olduğunu ve doların da bu para birimleri arasında yer alıp almayacağını bilmek istediğini söyledi. Libra'nın dolarla yakından ilişkilendirilmesi durumunda Xin, ulusal yasal para birimlerinin dolar-dijital para merkezli para birimlerinden ayrılacağını belirtti:

Ortada bir büyük patron olarak dolar ve ABD'nin olması gerekiyor, diğer türlü birçok ekonomik, finansal ve uluslararası politik sonuçlar doğabilir.

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