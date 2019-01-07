Pazartesi günü altın fiyatları ne kadardan başladı?
Altın fiyatları, 7 Ocak Pazartesi günü 222 liradan güne başladı. Gram bazındaki seyir, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, haftanın ilk verilerine göre altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün piyasa verilerine göre pazartesi gününün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Haftanın ilk gününe 220 lira seviyesinde başlayan altın, mesai saatine girilmesiyle birlikte artış eğilimi göstermeye başladı. İşte, 7 Ocak Pazartesi gününe ait altın fiyatları ve detaylı bilgiler
7 OCAK PAZARTESİ GÜNÜNÜN ALTIN FİYATLARI
Günün ilk bilgilerine göre altın fiyatları anlık verilerle sorgulanmaya başlandı. İşte, pazartesi gününün altın fiyatları bilgisi;
Çeyrek altın 7 Ocak tarihinde, 359 TL’den alınıp, 366 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 220 TL’den alınırken 222 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.479,00 TL’den alınırken, 1.494.00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 719 TL’den alınıyor ve 733 TL’den satılıyor.
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