Pazarda kışlık sebze ve meyveler ilgi görüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPazarda kışlık sebze ve meyveler ilgi görüyor
GeriEkonomi Pazarda kışlık sebze ve meyveler ilgi görüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
09.01.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Pazarda kışlık sebze ve meyveler ilgi görüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pazarda kışlık sebze ve meyveler ilgi görüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, semt pazarlarında mevsimlik kış sebze ve meyveler yoğun ilgi görüyor.

HAFTA sonları semt pazarlarından alışveriş yaptığını belirten Bahçe Ziraatı Teknikeri Recai Aydın, mevsimlik sebze ve meyve tüketiminin önemine değinerek, kış mevsiminin yaşandığı Ocak ayında havaların soğuması ile birlikte bu mevsim de vatandaşların mevsimlik sebze ve meyve tüketmelerini önerdi.

Pazar piyasasının kışlık sebze ve meyveye döndüğünü belirten Aydın, “Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar mevsimlik meyve ve sebze tüketilmelidir. Ocak ayına girdiğimiz bu günlerde havalarında soğumasıyla daha çok toprağın altında büyüyen pancar, turp, havuç, kereviz gibi sebzeler yetişir. Ama toprağın üstünde yetişen marul, maydanoz, roka, kereviz, ıspanak, pırasa, karnabahar ve lahana türleri de soğuk hava koşullarına dayanıklı sebzelerdir. Mevsimlik kış sebze türleri tüketildiği kadar kış meyve çeşitlerinden, mandalina, portakal, limon, kestane ve yer elması da tüketilmesi sağlık açısından önemlidir” diye konuştu.

Pazarda kışlık sebze ve meyveler ilgi görüyor

Çiftçi Ali Yanık ise, mevsimine göre yetiştirdiği sebze ve meyveleri pazar tezgahların da halka sunduklarını ifade etti. Mevsimlik ürün tüketmekle üretici çiftçiye de ekonomik yönde katkı sağlanacağı gibi tüketicinin de satın alacağı ürünü tarladan geldiği gibi taze kullana fırsatı yakalamış olacağına işaret eden Yanık, kışlık sebzelerden ıspanak kilo gramı 3 TL, karnabahar tane 4 TL ve maydanozun bağı da 1 TL den satılırken mandalina kilogramı 2 TL ve kestane ise kilogramı 18 TL den alıcı bulduğunu belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bungalov ihalesi mahkeme dinlemedi

Hasılat eşit paylaşılacak

Ghosn: ‘Ben masumum’

SEC: Larry Ellison 1 milyar dolarlık Tesla hissesi sahibi oldu