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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.04.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Pazarda en az fiyatı artan sebze enginar

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Pazarda en az fiyatı artan sebze enginar

Ülkemizde 9 ay boyunca tezgahlarda yerine alan enginar bu yıl zamlardan en az etkilenen sebzelerin başında geliyor.

İlk ocak ayında Kıbrıs’da çıkan enginar, mart ayında Ege bölgesinde hasat edilmeye başlanıyor. Mayısın ilk haftası ise Bursa’nın yerli enginarı tezgahlardaki yerine alıyor. Geçen yıl tanesi 3 ile 3,5 lira arasında satılan enginar bu sene 3,5 ile 4 lira arasında tezgahta satılıyor. Vatandaş karaciğer dostu olarak bilinen enginara büyük rağbet gösteriyor.

Bursa’da 21 yıldır enginar satışı yapan pazarcı Kemal Ayaz, “Tuz Pazarı'nda 21 yıldır enginar satıyorum. Enginar ilk Kıbrıs’da ocak ayında hasat ediliyor. Daha sonra Ege bölgesinde mart ayında çıkıyor. Bursa’da ise mayısın ilk haftası toplanmaya başlıyor. Enginarı 3,5 ile 4 arasında satmaktayız. Aydın enginarı ise 5 lira. Biz eylül ayına kadar tezgahta enginar satıyoruz. Geçen yıl bu enginarın tanesini 3 ile 3,5 liraya satıyorduk. Bu sene 50 kuruş ile 1 lira zam geldi. Enginar karaciğer dostu olarak biliniyor. O yüzden vatandaşlar alıp yiyor” dedi.

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