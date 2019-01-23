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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.01.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Pazarcıydı, hibe aldı! İşinin patronu oldu

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Pazarcıydı, hibe aldı! İşinin patronu oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarcılık yaparken 30 bin lira hibe desteği alarak 100 metrekare alanda eşiyle birlikte istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan kişi, zamanla büyüttüğü serada bir yılda 48 ton mantar üretti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarcılık yaparken Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"ndan yararlanarak eşiyle birlikte istiridye mantarı üretimine yönelen kişi, bir yılda 48 ton ürün elde etti.

Semt pazarlarında sebze meyve satarak geçimlerini sağlayan İbrahim ve Fatma Acar çiftinin, 2017 yılında Bakanlığa yaptığı hibe desteği başvurusu olumlu sonuçlandı.

Aldıkları 30 bin lira hibe destekle Edebey Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan 100 metrekarelik arazide örtü altında istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan girişimciler, zaman içinde yaklaşık 45 bin lira maliyetle kurdukları seranın büyüklüğünü iki katına çıkardı. Bir yılda 48 ton mantar yetiştiren Bursalı çift, ürünlerini semt pazarlarındaki tezgahlarında satıyor.

Pazarcıydı, hibe aldı İşinin patronu oldu

İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarcılıkla uğraşırken ek gelir olması amacıyla Bakanlığın hibe desteğine başvurduklarını söyledi.

Aldıkları desteğe kendi imkanlarını da ekleyerek istiridye mantarı yetiştiriciliğine yöneldiklerini belirten Acar, "Genç Çiftçi Projesi'ni tarımsal anlamda girişimci olan tüm arkadaşlarımıza öneriyorum." dedi.

Hasat ettikleri ürünün kilogram fiyatının ortalama 8 lira olduğunu dile getiren Acar, 100 metrekarelik hasattan en fazla 20 bin lira kazandıklarını ifade etti.
Seranın yeni kurulan kısmına ilişkin bilgi veren Acar, şunları kaydetti:


Pazarcıydı, hibe aldı İşinin patronu oldu

 

"Kompostları yeni koyduk buraya. İki gün oldu koyalı. Kuluçka dönemindeyiz. 15-16 gün kuluçka dönemi olacak. 20 gün içinde bu odamızda hasat
yapacağız. Şu anda burada ortam sıcaklığı 22-23 derece. Kompost ve çekirdek sıcaklığının ise maksimum 30 dereceyi geçmemesi lazım. 27-28 derece olması yeterli. Klimalarımız var ve burada suni bir ortam oluşturuyoruz. Salyangoz farlarla içeriye hava basıyoruz. Nemlendirme sistemimiz var. Şu anda toplam üretim 200 metrekarede 5-6 ton civarında. Genç Çiftçi destekleme projesi ile başladım, şimdi biraz daha büyüttüm, daha da büyüyeceğiz inşallah."

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