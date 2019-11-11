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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
11.11.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Pazarcılar ıspanakları çiğ çiğ yedi

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Pazarcılar ıspanakları çiğ çiğ yedi

İstanbul ve Tekirdağ’da görülen ıspanak zehirlenmelerinin ardından ıspanağa temkinli yaklaşan vatandaş, yetkililerin açıklaması ve fiyatların da düşmesiyle tekrar ıspanak tüketimine başladı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Tekirdağ’da görülen ıspanaktan zehirlenme vakalarının ardından pazar esnafı olumsuz etkilenmişti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, yabani otların karışması nedeniyle zehirlenmelerin yaşandığını açıklamasıyla vatandaşlar yeşil sebzeleri daha dikkatli seçmeye başladı. Daha dikkatli sebze ürünü seçen vatandaş fiyatların düşmesi ve denetimlerin sıklaşmasıyla ıspanak tüketimine yöneldi. İstanbul’da pazar esnafı ise geçen hafta çıkan haberlerden dolayı satışların düştüğünü kaydederken, bu hafta fiyatların düşmesi ve yetkililerin açıklamasıyla vatandaşın tekrar ıspanağa yöneldiğini belirtti. Yarı yarıya düşen ıspanak fiyatları da vatandaşın ıspanağa yönelimini etkileyen faktörlerden oldu.

ISPANAĞI ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

İstanbul’da ıspanağı çiğ halde yiyen pazar esnafı Kasım Ünal, “Geçen hafta çıkan haberlerden dolayı ıspanak satışları düşmüştü. Zehirlenme ıspanaktan değildi, vatandaşın ıspanağa güvenmesi lazım. Ispanağı vatandaş güvenle yiyebilir. Bu hafta fiyatlar düştü, satışlar artmaya başladı” dedi.

“DENETİMLER ARTTI, VATANDAŞ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ISPANAK TÜKETEBİLİR”

Pazarda konuyla ilgili açıklama yapan bir başka esnaf ise “Ispanağa talepler bu hafta arttı, fiyatlar düştü. Halde denetimler yüksek, vatandaşlar gönül rahatlığıyla ıspanağı tüketebilir” dedi.

“SATIŞLAR BU HAFTA HAREKETLENDİ”

Pazarda esnaf Nedim Özkan da “Ispanakla ilgisi olmayan başka bir otun ıspanağa karıştırılmasından dolayı haberler çıktı. Geçen hafta satışlar düşmüştü. Bu hafta fiyatlar 3 liradan; 1 liraya, 50 kuruşa kadar düştü. Satışlar bu hafta hareketlendi” diye konuştu.

Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi
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