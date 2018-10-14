Pazar gününün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPazar gününün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar oldu?
GeriEkonomi Pazar gününün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
14.10.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Pazar gününün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pazar gününün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleriyle pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konu oldu. Son 2 haftanın en düşük seviyesine ulaşan altın fiyatları, özellikle düğün ve benzeri etkinlikler dolayısıyla araştırılıyor. Peki, altın fiyatları pazar gününe nasıl başladı. İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında merak edilen bazı detaylar

Gram ve çeyrek altın fiyatları, 14 Ekim Pazar gününün merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bir süredir yaşadığı dalgalanma dolayısıyla artış ve azalış gösteren altın fiyatları, güne 230 lira seviyesinde başladı. Peki, piyasalara yansıyan fiyatlara göre altın fiyatları 14 Ekim Pazar günü ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 14 Ekim Pazar günü gram bazında 230, çeyrek altında 380, Cumhuriyet altınında 1.549, yarın altında ise 760 lira seviyelerinde seyrediyor. 

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,87 değer kazanırken, altın yüzde 1,86, dolar yüzde 3,20 ve avro da yüzde 3,02 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.168,89 puanı, en düşük ise 93.389,22 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,87 artışla 96.657,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 azalışla 232,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,83 kayıpla 1.552,00 liraya indi. Geçen hafta 386 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da 379 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,20 azalarak 5,9320 liraya, avro da yüzde 3,02'lik kayıpla 6,8510 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33, yatırım fonları da yüzde 0,25 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Son 24 saatte ne oldu? (14.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Londra'nın en iyi restoranları belli oldu! Türk restoranı da yer aldı

Artık günlük değil saatlik... Kimlik bile istemiyorlar!

Meyve suyunu ‘sulandırdılar’

İl il konut fiyatları açıklandı! Dikkat... 6 ay içinde fiyatlar...