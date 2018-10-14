Pazar gününün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar oldu?
Haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleriyle pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konu oldu. Son 2 haftanın en düşük seviyesine ulaşan altın fiyatları, özellikle düğün ve benzeri etkinlikler dolayısıyla araştırılıyor. Peki, altın fiyatları pazar gününe nasıl başladı. İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında merak edilen bazı detaylar
Gram ve çeyrek altın fiyatları, 14 Ekim Pazar gününün merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bir süredir yaşadığı dalgalanma dolayısıyla artış ve azalış gösteren altın fiyatları, güne 230 lira seviyesinde başladı. Peki, piyasalara yansıyan fiyatlara göre altın fiyatları 14 Ekim Pazar günü ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları 14 Ekim Pazar günü gram bazında 230, çeyrek altında 380, Cumhuriyet altınında 1.549, yarın altında ise 760 lira seviyelerinde seyrediyor.
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,87 değer kazanırken, altın yüzde 1,86, dolar yüzde 3,20 ve avro da yüzde 3,02 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.168,89 puanı, en düşük ise 93.389,22 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,87 artışla 96.657,42 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 azalışla 232,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,83 kayıpla 1.552,00 liraya indi. Geçen hafta 386 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da 379 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 3,20 azalarak 5,9320 liraya, avro da yüzde 3,02'lik kayıpla 6,8510 liraya geriledi.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33, yatırım fonları da yüzde 0,25 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
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