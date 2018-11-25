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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.11.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Pazar günü altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? Gram ve çeyrek fiyatları

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Pazar günü altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? Gram ve çeyrek fiyatları

Altın fiyatları, 25 Kasım Pazar günü alım ya da satım için piyasa araştırması yapan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Haftanın son iş günü olan cuma gününü 209 lira seviyesinde kapatmasının ardından hafta sonu düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, pazar gününün araştırılan verisi oldu. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, merak edilen o detaylar

Altın fiyatları hafta sonu sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Alım ya da satım işlemlerine yön vermek isteyen birçok kişinin araştırmaya başladığı altın fiyatları, pazar gününe 207 lira seviyesinde başladı. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı 25 Kasım altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kuyum ürünleri satanlarda bugün;

Gram altın fiyatları alışta 206, satışta 207,
Çeyrek altın fiyatları alışta 336, satışta 343,
Yarım altın fiyatları alışta 673, satışta 687,
Cumhuriyet altını ise alışta 1385, satışta 1399 liradan işlem görüyor.

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Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,65, altın yüzde 0,86, dolar yüzde 1,14 ve avro da yüzde 1,59 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.602,73 puanı, en düşük ise 91.545,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,65 azalışla 93.003,27 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu haftayı yüzde 0,86 azalışla 208,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,85 azalarak 1.392,00 liradan kapattı. Geçen hafta 343,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 340,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,14 azalarak 5,2800 liraya, avro da yüzde 1,59 değer kaybederek 5,9960 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,83, yatırım fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)
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