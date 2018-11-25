Pazar günü altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? Gram ve çeyrek fiyatları
Altın fiyatları, 25 Kasım Pazar günü alım ya da satım için piyasa araştırması yapan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Haftanın son iş günü olan cuma gününü 209 lira seviyesinde kapatmasının ardından hafta sonu düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, pazar gününün araştırılan verisi oldu. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, merak edilen o detaylar
Altın fiyatları hafta sonu sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Alım ya da satım işlemlerine yön vermek isteyen birçok kişinin araştırmaya başladığı altın fiyatları, pazar gününe 207 lira seviyesinde başladı. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı 25 Kasım altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kuyum ürünleri satanlarda bugün;
Gram altın fiyatları alışta 206, satışta 207,
Çeyrek altın fiyatları alışta 336, satışta 343,
Yarım altın fiyatları alışta 673, satışta 687,
Cumhuriyet altını ise alışta 1385, satışta 1399 liradan işlem görüyor.
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Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,65, altın yüzde 0,86, dolar yüzde 1,14 ve avro da yüzde 1,59 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.602,73 puanı, en düşük ise 91.545,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,65 azalışla 93.003,27 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu haftayı yüzde 0,86 azalışla 208,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,85 azalarak 1.392,00 liradan kapattı. Geçen hafta 343,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 340,00 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,14 azalarak 5,2800 liraya, avro da yüzde 1,59 değer kaybederek 5,9960 liraya düştü.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,83, yatırım fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
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