Pazar günü altın fiyatları ne kadardan seyrediyor?
Son günlerde ani iniş çıkışları dolayısıyla yatırımcıların yakından takip ettiği enstrümanlar arasında yer alan altın, fiyatları ile merak konusu oldu. Altın fiyatları hakkında son durum bilgilerini almak isteyen vatandaşlar, 6 Ocak Pazar günü araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Anlık değişimleri merak konusu olan altın fiyatları, 6 Ocak Pazar günü merak konusu olmaya devam ediyor. Yatırımlarına yön vermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, o gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında anlık bilgiler
6 OCAK PAZAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Haftanın son günündeki kapanışın ardından 6 Ocak Pazar gününün altın fiyatları merak konusu oldu. İşte, hafta başına saatler kala araştırılan altın fiyatları;
Çeyrek altın 6 Ocak tarihinde, 356 TL’den alınıp, 363 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 218 TL’den alınırken 220 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.467,00 TL’den alınırken, 1.482.00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 713 TL’den alınıyor ve 727 TL’den satılıyor.
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