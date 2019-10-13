Pazar günü altın, dolar ve Euro ne kadar? 13 Ekim güncel altın fiyatları
Günün altın, dolar ve Euro fiyatları yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı hususlar arasında yer almaya başladı. Dolar ve altın fiyatları ne kadar sorusuna alacakları cevaba göre alım ya da satım yapacak olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, günün ilk saatlerinde altın, dolar ve Euro ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Dolar, altın ve Euro fiyatları, 13 Ekim sabah saatleri itibariyle en güncel fiyatları ile araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar olacak? İşte, 13 Ekim Pazar gününe dair güncel dolar, altın ve Euro fiyatları hakkında anlık kur bilgileri
Dolar kuru, pazar günü alışta 5,84; satışta 5,90 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki dolar kuru, satış yapan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
ANLIK DOLAR FİYATLARINI SAATLİK GRAFİK İLE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 Ekim Pazar günü Euro, günün ilk saatlerinde 6,44 liradan alınırken, 6,51'e satılıyor. Bu rakamlar, satış yapılan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
EURO KURUNDAKİ ANLIK DEĞİŞİMLERİ GÜNLÜK VE AYLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 Ekim Pazar günü günü altın fiyatları, şu seviyelerde seyrediyor;
Gram altın 279 lira alış, 281 lira satış,
Çeyrek altın 456 lira alış, 465 lira satış,
Yarım altın 912 lira alış, 930 lira satış,
Cumhuriyet altını 1877 lira alış, 1896 lira ile işlem görüyor.
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