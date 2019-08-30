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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ümit UZUN-Harun UYANIK-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) 
30.08.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Pazar gecesi başlıyor... Yüzlerce taksici oraya akın etti!

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İSTANBUL’da taksilere yüzde 25 oranındaki zam pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Taksiciler İstanbul’da taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar yüzde 25 daha fazla ücret ödeyecek. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5’e, indi-bindi ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi.

Pazar gecesi başlıyor... Yüzlerce taksici oraya akın etti
Taksiciler bugün saat 14.00’dan itibaren yetkili servislerine gelerek taksimetrelerini yeni tarifeye göre ayarlatıyor. Yüzlerce taksi, taksimetre ayarı için servis önlerinde kuyruk oluşturdu. Taksiciler 500 lira vererek taksimetlerini ayarlattı.
Pazar gecesi başlıyor... Yüzlerce taksici oraya akın etti
"TAKSİCİLERİN HAKKI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Bağcılar Yüzyıl’da bulunan serviste taksimetrelerini yeni ücret tarifesine göre ayarlatan taksicilerden Naci Büyükbay, İstanbul trafiğinde zorlu şartlarda çalışan taksicilerin hakkı olduğuna inanıyorum.

Pazar gecesi başlıyor... Yüzlerce taksici oraya akın etti
Tüketiciyi de düşünmek lazım ama bence normal" dedi. Taksimetresini ayarlatan Mehmet Ali Yazıcı da, Devletimize, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Tarife için ben yeterli diyorum. Sağolsunlar" diye konuştu.
Pazar gecesi başlıyor... Yüzlerce taksici oraya akın etti
"İLK ZAMANLAR MÜŞTERİ BOCALAMA DÖNEMİ GEÇİRECEK"

Yeni tarifenin yetersiz olduğunu belirten taksici Engin Köseoğlu ise, Çok az. Bu az olduğu için de hep büyük şirketler kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Pazar gecesi başlıyor... Yüzlerce taksici oraya akın etti
Murat Ayangil de, Yeni tarifeye pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece başlayacağız. Bizim için normal tarifeler ama ilk zamanlar müşteri bir bocalama dönemi geçirecek. O da bizim için sıkıntı oluyor" dedi. Murat Şahin ise, "Bu zamlara ihtiyacımız vardı. Hem yakıt olarak hem araç masrafları olarak" diye konuştu.

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