PayU, ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı
PayU, önde gelen ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı. Bu alımla birlikte, PayU'nun 2016 yılında finansal hizmetlere erişimi açmak için dünya genelinde başlattığı bir dizi strateji doğrultusunda toplam yatırım ve satın alma işlemleri 350 milyon dolara ulaştı.
SINIR ötesi e-ticaret pazarı 994 milyar dolara ulaşacak. PayU ve ZOOZ'un güçlerini birleştirmesi sayesinde 2020 yılında 994 milyar dolara ulaşması beklenen sınır ötesi piyasaya erişim planlanıyor. Accenture tarafından yayınlanan bir rapora göre, sınır ötesi işlerin yaklaşık üçte ikisi Asya ve Latin Amerika gibi yüksek büyüme pazarlarından gelecek. Alternatif ödeme yöntemleri hala bu pazarlardaki tüm ödemelerin üçte ikisini temsil ediyor.
PayU Türkiye Genel Müdürü Emre Güzer, “Bu satın alma, Türkiye'de faaliyet gösteren iş ortaklarımızın da yararlandığı, PayU ve ZOOZ arasında bir yıldır süre gelen işbirliğinin devamı niteliğinde bir gelişmedir. Birlikte daha yakından çalışmak, PayU Hub Platformu'nun geliştirilmesini sağlayarak başarılı iş ortaklarımızın Türkiye ve ötesinde desteklenmesine yardımcı olacaktır” dedi.
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