‘Paylaşım ekonomisi tasarruf ve verimlilik getiriyor’

18 bin araç ile günde 2 bin 300’e yakın tüketiciye araç teslim eden Zeplin Car’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sevim, “İçinde bulunduğumuz dönemde ‘paylaşım’ ekonomisi yükseliyor. Artık araç almaya gerek kalmadan, herkes dilediği aracı, dilediği zaman edinebilecek” diye konuştu.

Şirket bünyesinde şu ana kadar 9 bin şirketin hesabının bulunduğunu, Türkiye’nin en büyük 1000 şirketinden 400’ü ile yoğun bir şekilde çalıştıklarına dikkat çeken Hakan Sevim, yeni dönem için hedeflerini şöyle paylaştı:

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Kurumsal Üyelik Sistemi’ni Türkiye’de ilk defa biz geliştirdik. Bu projeyle şirketlere cari hesap açıyor ve bu şirketin Türkiye’nin 81 ilindeki personeline araç kullanma olanağı sağlıyoruz. Bizde kurumsal üyeliği olan şirketin çalışanı ya da yöneticisi, uçaktan indiği anda istediği ilde kurumunun anlaşması doğrultusunda aracını alıp, işi bittiğinde teslim edebilmektedir.

Bugün Adapazarı-Çorlu arasında 17 istasyonda 5 bin 500 aracımız var ve günde 1000’in üzerinde araç teslimi yapıyoruz. Bu istasyon sayısını 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayede çok sayıda kişinin araç satın alma yerine, kiralama yoluna gideceğini düşünüyoruz.

Çünkü, Türkiye’de yılda 3 bin kilometre yapmayan 100 bin araç olduğunu, bunların parklarda verimsiz şekilde tutulduğun tahmin ediyoruz. Kiralama yönetimi, bu verimsizliği de önleyecektir.”

BATI’DA HIZLI GELİŞİYOR

5 araç yerine 1 araç yeterli

“Bir araç ömrünün yaklaşık yüzde 5’inde çalışır” diyen Hakan Sevim açıklamasının devamında “Bir fabrika gibi bakarsak araçlarda verimlilik yüzde 5 gibi düşük düzeydedir. Günde ortalama 1-2 saat arası çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak, buna karşın, araçlar durduğu yerde, sigorta, vergi ve finansman giderleri nedeniyle maliyet yaratır. Üstelik her yıl da değer kaybeder.

Bu nedenle bütün dünyada araç paylaşım sektörü büyüyor, yeni şirketler, yeni projeler ortaya çıkıyor. Mercedes bu alana yatırım yapmaktadır. BMW , VW , Toyota da araç paylaşım projelerine yatırım yapmaya başladı . Ardından da başkaları gelecek.

Zeplin olarak biz de araç paylaşımını kurumların hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

Bu sistemle anlaşmalı olduğumuz şirketlere, yaptığımız analizler sonucunda belli sayıda araçlar tahsis edeceğiz. Çalışanlar ve yöneticileri, ihtiyaç duyduklarında otoparktan aldıkları araçlarla toplantılarına gidip, işleri bitince otoparka teslim edecekler. Böylece otoparklarda yatan araçlar yerine, sürekli kullanılan, verimli bir sistemi devreye sokacağız. Bir şirket, 20 araç yerine, aynı işi 6-7 araçla yapabilecek” dedi.