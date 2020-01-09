Patrondan özel asgari ücret talebi

DÜNYADA 59 ülkede faaliyet gösteren, Türkiye’de 20 bin çalışanı bulunan Securitas, özel güvenlik sektörü çalışanlarının ücret, mesai ve izin haklarının iyileştirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmak üzere çalışma başlattı. Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, 2020 yılı için belirlenen 2 bin 324 liralık asgari ücretin özel güvenlikçilerin yaptığı işle kıyaslandığında yetersiz olduğunu belirtirken, özel güvenlik sektöründe maaşların en azından şu anki asgari ücretin yüzde 30 üzerinde olması gerektiğini söyledi. Sadece Securitas olarak bunu yapmalarının rekabet sıkıntısı yaratacağını anlatan Kösereisoğlu bu nedenle sektöre yönelik özel bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı. Kösereisoğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında, 300 bin kişinin çalıştığı özel güvenlik sektörünün büyüme, dolayısıyla da istihdam potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, “Ancak sektörde devinim çok yüksek, insanlar ilk fırsatta bu işi bırakıyor. 20 bin çalışanıyla kurumsal bir firma olmamıza karşın bizde bile işgücümüzün yüzde 30’u yıllık olarak değişiyor. Sektörün çalışanlar açısından cazip hale getirilmesi gerekiyor. Üstlenilen risklerle menfaatler arasındaki dengesizliğin giderilmesi için bakanlığa sunmak üzere bir çalışma yapıyoruz” dedi. Kösereisoğlu, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi, fazla mesai ücretinin normal günler için yüzde 50 değil yüzde 100’e; bayramlarda yüzde 100’den yüzde 150’ye; yıllık izin süresinin 24 güne çıkarılması ve sektörde maaşların asgari ücretin yüzde 30 üzerinde, 3 bin lira civarında, olması gerektiğine dikkat çekti.

2 BİN YENİ İSTİHDAM

2020 yılında 2 bin ila 2 bin 500 yeni istihdam yaratmayı planladıklarını kaydeden Kösereisoğlu, insanla birlikte bilgi ve teknolojiye yatırımlarının da devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenlik sektörü doğru yönlendirilirse istihdam potansiyeli en yüksek sektörlerden biri. Cirosal büyüklüğü 12 milyar TL civarında, 2020’de 15 milyar TL’yi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Sektörde şu anda yaklaşık 300 bin kişi çalışıyor. 2019’da 20 bin istihdam yarattık, 2020’de en az 28 bin kişilik daha istihdam yaratmayı hedefliyoruz.”

GÜVENLİK İHLALİ OLMADAN ENGELLEYECEK

TEKNOLOJİYİ kullanmak kadar teknoloji aracılığıyla toplanan bilgiyi analiz etmenin de önemli hale geldiğini söyleyen Murat Kösereisoğlu, “Şirketimiz 58 ülkede 370 bin çalışanla hizmet veriyor. Binlerce projenin güvenliğini sağlıyor. Tüm bu projelerden toplanan bilgiler bir merkezde toplanıyor. Şu an bu bilgileri anlamlandırma üzerine çalışıyoruz. Örneğin, Türkiye’ye komşu bir ülkenin milli bayramında AVM’lerde hırsızlığa karşı özel önlem alıyoruz. Çünkü geçmiş yılların bilgilerini toplayıp analiz ettiğimizde bu özel günde bizde hırsızlığın arttığını görüyoruz. Bunun gibi gelecekte, ocak ayında, akşam saatlerinde, X projesinde güvenlik ihlalleri olacağını tahmin edebilecek, daha olay gerçekleşmeden önlem alabileceğiz. Hatta yapay zeka durumu yorumlayıp, gerekli önlemleri anından alabilecek” ifadelerini kullandı.