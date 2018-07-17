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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
17.07.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Patatesler bu enstitüde tek tek araştırılıyor

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Patatesler bu enstitüde tek tek araştırılıyor

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında melezleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enstitüde kurulan özel seralarda birçok patates çeşidi melezleme programına alınarak binlerce melez tohum elde ediliyor. Elde edilen bu melez tohumlardan ise yeni yerli çeşitler elde edilmeye çalışılıyor.

PARMAK PATATES VE CİPSLİK ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK

Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak; “Yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında bu yıl da enstitümüzde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladık. Yani doğada yabancı döllenen bitkilerde arıların yaptığı tozlaşmayı enstitümüzdeki uzmanlarımız patateste kendi elleriyle gerçekleştiriyorlar. Yaptığımız bu çalışmada üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile kalite özellikleri ön plana çıkan patates çeşitlerini melezleme programlarına alıyoruz. Bu yıl yemeklik çeşitler yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verdik. Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına aldık” dedi.

Patatesler bu enstitüde tek tek araştırılıyor

PATATES GENETİK TABANI OLUŞTURULDU

Patates Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2007-2017 yılları arasında Türkiye açısından bir rekor olan toplam 720.000 adet melez patates tohumu elde ettiklerini belirten Enstitü Müdürü Uğur Pırlak “Elde edilen bu tohumlarla birlikte ‘Patates Genetik Tabanı’ oluşturulmuş ve patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurulmuştur. Bunun dışında Enstitümüzde patates üreticilerimizin büyük bir sorunu olan patates siğil hastalığına karşı dayanıklılık gösteren çeşitlerden melezleme çalışmaları yapılarak bu hastalığa dayanıklı yerli çeşit geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir” diye konuştu.

8 ADET YERLİ ÇEŞİT TESCİLLENDİ

Yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte 8 adet tescilli patates çeşitlerinin olduğunu ifade eden Uğur Pırlak 4 adet yerli çeşidin de tescil aşamasında olduğunu söyledi.
Amaçlarının yerli patates tohumluğunda ihtiyacın yurt içi imkânlarla karşılanmasının olduğunu, yakında özel sektöründe devreye girmesiyle birlikte bunun çok kısa bir zamanda mümkün olacağının altını çizdi.

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