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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Patatesin fiyatı hasatla düştü

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Patatesin fiyatı hasatla düştü

Türkiye'nin 70 bin dekarlık üretim alanıyla önemli patates merkezlerinden Ödemiş'te hasat devam ediyor.

Ödemiş'te 10 gün önce başlayan patates hasadı sürüyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalarda başlayan hasat, öğlen sıcağına kadar devam ediyor. Geçen seneye göre hem verimi hem de kalitesi artan patates, üreticisini memnun ediyor. 

Verimin fazla olması pazardaki patates fiyatlarının da düşmesine sebep oluyor. 

Ödemiş'te 30 yıldır patates üreten Uğur Uşarer, AA muhabirine, geçen sezon patates fiyatlarındaki artışın sebebinin üretim azlığı ve iklim koşulları olduğunu söyledi. Bunun yanında bazı bölgelerde patateslerde hastalık görüldüğünü anlatan Uşarer, bu yıl ise üretimin ve verimin sevindirici olduğunu vurguladı. 
Ödemiş'te yaklaşık 70 bin dekar alanda patates üretiminin yapıldığını aktaran Uşarer, "Verimin ve kalitenin yanında fiyatlar da yerine geldi. Şu anda 2,5 liradan satıyoruz. Bu tarladan çıkış fiyatı." dedi. 

Uşarer, ilçede patates hasadının 2 ay daha devam edeceğini kaydetti. 

Şu anda bölgeye ve kalitesine göre değişmekle beraber patatesin pazarda yaklaşık 5 liradan satıldığına işaret eden Uşarer, şöyle konuştu: 
"Pazarda fiyatların bir hafta sonra 3 kilosu 10 liraya geleceğini tahmin ediyoruz. Bizim bu üretimlerden sonra patates ithal etmemize gerek yok. Üretimimiz artarak devam ediyor. Hatta ihracata bile ürün gönderebiliriz. Hasat kesintiye uğramadan devam edecek. Ürünlerimiz sağlıklı. Kendi mahsulümüzü vatandaşımız uygun bir şekilde yesin." 

Patates üreticisi Nusret Konyar ise hasat devam ettiği sürece fiyatların da düşeceğini söyledi. 

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