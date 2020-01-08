Patates ve soğan ihracatına ön izin şartı

Bakanlık, kuru soğan ve patatesin yurtdışına satışını izne bağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında tarımsal ürün ticaretinin anlık takip edileceği özel bir hat ile ‘ürün takip masası’ kurulması kararı alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Hürriyet’e piyasa kontrollerine de başladıklarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı’nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ Değişikliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebiyle yapılan değişiklikle ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates de eklendi. Buna göre, yurtdışına patates, soğan satmak isteyen firmaların öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alması gerekecek.

Bakanlık yetkilileri, bu ürünlerin ihraç fiyatlarının yurtiçi fiyatlardan yüksek olduğu zamanlarda firmaların hızla ihracata yöneldiklerini belirtirken, bu tür durumlarda iç piyasanın sıkıntıya girdiğini anlattı. Bu durumda Türkiye’nin ithalat yapmak zorunda kaldığını vurgulayan bakanlık yetkilileri, geçen yıl yaşanan sorunun tekrarlanmaması için bu yıl erken önlem aldıklarını vurguladı. Yetkililer, bir diğer önlem olarak da piyasa denetimlerine şimdiden başladıklarını belirterek, 81 il ve ilçelerinde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kurulduğunu, tarım ürünlerinde üretici, aracı, hal, pazar ve market fiyatlarının günlük olarak takip edildiğini söylediler.

TMO DEVREYE GİRMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise patates ve soğanın ihracatının engellenerek sorunların çözülemeyeceğine dikkat çekti. Gürer, “Niğde ve Nevşehir’de depolarda iki milyon ton patates var. Umutla ihraç teşviki beklerken tam zıt karar çiftçiyi perişan etti. İktidar, depodaki ürün için tüccara karşı üreticiyi korumazsa mağduriyet artar. Tüccarın kazanıp, üretici ve tüketicinin mağdur olduğu düzen değişmelidir. 5-6 kata varan fiyatlarla vermektedir. Bu konuda bir düzenleme yapılmaması sorunu sürekli kılmaktadır. Acil önlem alınmazsa gelecek yıllarda ithalata bağımlı hale gelinir. TMO devreye alınarak üreticinin tüccara boğdurulmaması gerekmektedir” dedi.