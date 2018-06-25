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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
25.06.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama! 20 gün içinde fiyatlar böyle olacak

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Patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama! 20 gün içinde fiyatlar böyle olacak

Rekor seviyelere ulaşan patates ve soğan fiyatlarının 15-20 gün içerisinde 1- 1,5 lira seviyelerine ineceğini söyleyen toptancılar, depolandığını için değil, ürün olmadığı için fiyatların yüksek olduğunu belirtti.

Patates ve soğan hasadı döneminde aşırı yağmur ve dolunun yağması ile birlikte ekilen ürünlerin bir çoğu tarlada çürüdü. Tarlada çürüyen ürünlerden geriye kalanlarını piyasanın ihtiyacını karşılamaması nedeniyle fiyatlar tavan yaptı. Yine geçen patates ve soğan para etmeyince çiftçi bu yıl fazla ürün ekmedi. Patates ve soğanın önümüzdeki 15-20 gün içerisinde 1-1,5 liraya düşeceğini söyleyen Kocaelili toptancılar, sosyal medya üzerinden yapılan haberlerin yanlış olduğunu vurguladı.

“15-20 GÜN İÇERİSİNDE PATATES VE SOĞAN 1-1,5 LİRA OLACAK”

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toptancılık yapan Fazlı Top, “Soğan şu anda bizde 5, tarlada 4,5 lira civarında. Patateste 3- 3,5 lira. Ödemiş’ten gelen mallar 3, Adana’dan gelen mallar 3,5 liraya satılıyor. Patates şuan sadece Adana ve Reyhanlı bölgesinde çıktığı için ve bol yağmurlar nedeniyle mallarda çürüme yaptı, onun için mal az üretildi. Bu yüzden fiyatlar yüksek. Önümüzdeki ayın başından itibaren patateste soğanda yarı fiyatına düşer. 5-6 bölgeden patates başlayacak. İnegöl, Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölgelerde başladığı zaman patates kesin 1-1,5 lira arası olur. Soğan da aynı paralara iner. Millet diyor ki aracı kazanıyor. Hiç alakası yok. Aracı olmasa bu patates soğan 10 lira olur” dedi.

“SOSYAL MEDYADA HABERLERDE TAKİP ETTİĞİMİZ KADARIYLA ÇIKAN HABERLER YANLIŞ”

25 yıldır toptancılık yapan Salih Ercan ise “Bu sene patates soğan meselesi yanlış şeylerde konu oldu. Sosyal medyada haberlerde takip ettiğimiz kadarıyla çıkan haberler yanlış. Bu işin bu noktaya gelmesindeki birinci etken ekolojik denge ile küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile alakalı bir sorun. Sosyal medyada ve televizyon kanallarında görmüş olduğumuz o görüntüler tamamen eski görüntüler” ifadelerini kullandı.

 

 

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