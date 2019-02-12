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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Patates üreticilerine tohum desteği

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Patates üreticilerine tohum desteği

Konya Şeker tarafından 2013 yılında yerli patates tohumu üretmek amacıyla kurulan doku kültürü laboratuvarında yetiştirilen tohumlar üreticilere dağıtılmaya başlandı.

Konya Şeker Doku Kültürü Laboratuvarı'nda tamamen steril ortamda elde edilen invitro patates bitkilerinin yapraklı gövde parçaları kesilerek iklim kontrollü seralara aktarılıyor. 

Seralarda yaklaşık 4 aylık gelişim sürecini tamamlayan patates yumruları daha sonra hasat ediliyor. Süper elit kademede yetişen jenerasyon yaşı sıfır ve hastalıklardan arındırılmış olarak üretilen mini yumrular, Konya Şeker tarafından üreticilere tohumluk olarak veriliyor. 

Arazi ekimine 2016 yılında başlanan ve 3 yılda elde edilen 7 bin 658 ton patates tohumu da üreticilere dağıtıldı. 

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yaptığı açıklamada patates tohumunun Avrupa ülkeleri ve Çin'den ithal edildiğini söyledi. 

Patateste verimli ve kaliteli üretim yapabilmek için tek çarenin tohum üretmek olduğunu dile getiren Konuk, şöyle konuştu: 

"Konya Şeker olarak biz bu durumun hem ülkemiz tarım sektörüne hem de sanayisinin rekabet gücüne yaptığı olumsuz etkiye sessiz kalamazdık. 27 çeşit tohum üretiyoruz. En çok önem verdiğimiz tohumluklardan birisi de patates tohumudur. Patates bölgemiz açısından çok önemli bir tarım ürün. Böyle bir ürünün tohumu ithal, yaşlı ve kalitesiz olursa topraklarımız hastalanıyor. Bu riski ortadan kaldırmanın tek yolu kendi tohumluğumuzu üretmek dedik ve yerli patates tohumu üretimi için büyük gayret sarf ederek doku kültürü laboratuvarını kurduk." 

Konuk, doku kültürü laboratuvarında yerli ve milli tohum ürettiklerini aktararak, "Dışardan gelen hastalıklar da dışarıya olan bağımlılık da bitti. Ayrıca çok verimli tohumlara erişmiş olduk. Uzun uğraşlarla, büyük emek ve sabırla patates dokusundan elde edilen mini yumrular anaç olarak bölgeye ekildi. Çiftçiler böylece yerli ve milli tohumla hem hastalıklardan korundu hem de verim artışına kavuştu. Böylece ülkemizde hem çiftçimiz hem de sanayimiz kazandı." diye konuştu. 
Çalışmalara 3 dekar serada 1 milyon adet mini yumru üretimiyle başladıklarını anımsatan Konuk, şunları kaydetti: 

"Bugün kapasite artışı sağlayacak ilave yatırımları yaparak, doku kültürü laboratuvarımızın üretimini 10 dekar serada ve yılda 3 milyon adet mini yumruya çıkardık. Üstelik de o tonuna bin 500 ile 2 bin avro arasında fiyatlar vermeye razı olsak bile ithalatını yapamadığımız ön elit jenerasyon genç patates tohumluklarını yaklaşık üçte bir maliyetle ürettik. Yani hem bağımlılıktan hem de dayatılan fiyattan üreticiyi kurtardık. Bu laboratuvar ve seralar 2013 yılında kuruldu ve 2016 yılından beri de arazi ekimi yapılıyor. 3 yılda 7 bin 658 ton patates tohumluğu ürettik. Yani bu üretimle 7,5 milyon avronun ülkemizde kalmasını sağladık. Konya Şeker, patates tohumluğuna el attı, ithalatı daralttı, verimli ve kaliteli üretimin önünü açtı. İnşallah bu proje ile sağlıklı ve genç yumrular üreterek sadece kendi üreticimizin değil ülkemizdeki patates üreticilerinin tamamının maliyetini azaltacağız. Verimini de en üst seviyeye çıkaracağız." 

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