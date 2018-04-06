Paskalya için akın akın geldiler

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açkılamada, kışın kapalı olan otellerin büyük bölümünün sezona hazır hale geldiğini söyledi. Yaz sezonu öncesi turizm sektörünün İran'ın nevruz, Avrupa ülkelerinin de paskalya tatili ile konaklama sektörünün yaza hazırlandığını kaydeden Ayık, ortalama birer hafta süren söz konusu tatiller ile kentte yabancı turist hareketliliği yaşandığını söyledi.

İran pazarının önem verdikleri ve geliştirmeye çalıştıkları pazarlardan biri olduğunu, ancak İran'dan uçuş konusundaki bazı sıkıntıların henüz aşılamadığını ifade eden Ayık, "Uçuş sıkıntısı nedeniyle İran pazarında istediğimiz seviyeleri bir türlü yakalayamıyoruz. İran'dan Nevruz döneminde bir hareketlilik var, ama yeter mi? Yetmez. Önümüzdeki dönemlerde var olan sorunlar aşılırsa biz İran pazarında çok ciddi rakamları görebiliriz." diye konuştu.

ANTALYA'YA DİREKT UÇUŞ OLMALI

İran'dan direkt Antalya uçuşlarına izin verilmediğini belirten Ayık, bu nedenle uçakların bir kısmının Isparta'ya indiğini, bir kısmının da Van, Gaziantep gibi giriş noktalarına gelip oradan Antalya'ya transfer edildiğini ifade etti. Ayık, bu zor gelişlerin arzu edilen turist sayılarına ulaşılamamasına neden olduğunu vurguladı.

İran'dan en çok İstanbul, Van, Antalya ve İzmir'e rağbet olduğunu, son dönemde Muğla'nın Fethiye ve Marmaris bölgelerinin de ilgi çektiğini belirten Ayık, "İran pazarı 80 milyona yakın nüfusu ile gelişmeye son derece açık bir pazar. İran vatandaşlarının birçok ülkeye gidişleri konusunda sıkıntıları var. Türkiye bu konuda en şanslı ülkelerden biri. Biz inanıyoruz ki özellikle uçuşla ilgili sorunlar çözüldüğünde İran pazarı uzun vadede 2 milyon turisti çok rahatlıkla görebileceğimiz bir pazar. İran'la ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz." dedi.

PASKALYA

Paskalya dönemi nedeniyle Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde ortalama bir hafta resmi tatil olduğunu hatırlatan TÜROFED Başkanı Ayık, Antalya'da da paskalya tatili dolayısıyla Avrupalı turist bakımından bir hareketlilik olduğunu söyledi.

Avrupa pazarında son yıllarda birtakım sıkıntılar yaşandığını, 2017 yılından itibaren de bir toparlanma başladığını kaydeden Ayık, şöyle konuştu:

"Bu sene erken rezervasyonun ilk verilerine baktığımızda Avrupa pazarında ciddi bir toparlanma görüyoruz. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yabancı turist sayısında ortalama yüzde 70 artış oldu. Bu sene Avrupa'da sert bir kış yaşandı. Bizde ise iklimin yumuşak gitmesi nedeniyle paskalya döneminde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Ama pazarla ilgili tam bir şey söyleyebilmek için nisan ayını yaşamamız gerekiyor. Bizim Avrupa pazarında bu yılki hedefimiz 2015 rakamlarını yakalamak. Almanya pazarında ciddi toparlanma var, İngiliz pazarında da hızlı bir hareket var. Polonya, Macaristan, Çekya ve diğer eski demir perde ülkelerinde de çok yoğun bir hareketlilik söz konusu. Dolayısıyla bütün bunları müşahede ettiğimiz zaman Avrupa pazarında bu yıl ciddi bir artış yakalayacağımızı tahmin ediyoruz."



