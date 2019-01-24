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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Paşalimanı Cafe İETT’den ihaleye çıktı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Paşalimanı Cafe İETT’den ihaleye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi Beltur’un Hidiv Kasrı, Sepetçiler Kasrı, Galata Kulesi ve Malta Köşkü, Beyaz Köşk gibi 7 köşkle birlikte işlettiği, Üsküdar’daki Boğaz manzaralı Paşalimanı Cafe, kiraya veriliyor. Mülkiyeti İETT’ye ait olan kafe için belirlenen ihale süresinin ise 10 yıl olduğu öğrenildi. Bu süre için tahmini kiralama bedeli ise 4 milyon 560 bin lira olarak belirlendi.

İhalenin bu bedelde sonuçlanması halinde yıllık 456 bin lira, aylık 38 bin lira artı KDV ödenmesi karşılığında Üsküdar Hacı Hesna Hatun Mahallesi’nde, denize sıfır konumdaki kafe işletilebilecek. İhale duyurusu, “Taşınmaz ve müştemilatının kiraya verilmesi” başlığıyla yapıldı. 22 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda taşınmazın ada ve parsel numarası verilerek, bin 611 metrekare yüzölçümlü olduğu bilgisi yer aldı. İhale şartnamesinin İETT Genel Müdürlüğü’nün Beyoğlu adresinden alınabileceği belirtildi. İhale 5 Şubat Salı günü saat 14.00’te İETT Genel Müdürlüğünde yapılacak. İhaleye başvurabilmek için 136 bin 800 lira teminat yatırılması gerekiyor. Ayrıca şirket sermayesinin en az 35 milyon lira ve yıllık cirosunun da 100 milyon lira olması koşulu yer alıyor. İhaleye katılabilmenin bir diğer koşulu da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) üyelik olarak belirlendi.

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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