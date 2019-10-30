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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Paris'teki inşaat fuarı Batimat'a 53 Türk firması katılacak

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Paris'teki inşaat fuarı Batimat'a 53 Türk firması katılacak

Paris'teki Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı (Batimat) için geri sayım başladı. İki binden fazla firmanın katılacağı ve 350 bin ziyaretçi beklenen fuarda Türkiye de 53 firma ile yer alacak.

Dünyanın en büyük yapı fuarları arasında yer alan Paris'teki Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'na (Batimat) Türkiye'den 53 firma katılacak. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) açıklamasına göre, yapı sektörü için dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri olan ve bu sene 60'ıncısı düzenlenecek olan Batimat Fuarı 4-8 Kasım'da Paris'te gerçekleştirilecek.

İki binden fazla firmanın katılacağı ve 350 bin ziyaretçi beklenen fuarda, Türkiye de 53 firma ile yer alacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, dünyanın her yerinden sektör profesyonelinin katılacağı fuara İDDMİB olarak milli katılım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"TÜRK FİRMALARININ FRANSA'YA İHRACATLARINI ARTIRABİLECEĞİ EN BÜYÜK PLATFORM"
Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar ise Batimat'ın Avrupa’nın sektördeki en büyük ikinci fuarı olduğunu ifade ederek, fuarın Türk firmaları açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Fuarın ziyaretçi dağılımına bakıldığında en fazla Avrupa’dan, sonrasında Fransızca konuşan ülkelerden katılım olduğunu belirten Urfalılar, "Fransa'nın yapı malzemeleri açısından dünya ihracatından aldığı pay yüzde 2,6, dünya ithalatından aldığı pay ise yüzde 3,8 seviyesinde. Fransa'nın ithalatında Türkiye'nin payı ise yüzde 1,5. Fransa yapı malzemeleri sektöründe en fazla ihracat yaptığımız 8'inci ülke konumunda bulunuyor. Fuarı Türk firmalarının Fransa'ya ihracatlarını artırabileceği en büyük platform olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İLK 9 AYLIK DÖNEMDE SEKTÖRÜN İHRACATI YÜZDE 1 ARTTI"
Geçen yıl yapı sektörünün ticari hacminin 33 milyar doların üstünde gerçekleştiğini aktaran Urfalılar, bu yılın ilk 9 aylık döneminde ise sektörün ihracatının yüzde 1 artışla 16,3 milyar dolara ulaştığını ve yıl sonunda 22 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Fuarda her dönem İnovasyon Ödüllerinin verildiğini de dile getiren Urfalılar, "Bu yıl inşaat sektörü profesyonellerinin kendi çıkarlarını keşfedebilecekleri ve kullanabilecekleri 140 inovasyon ürünü sergilenecek. İnovasyon Ödüllerine seçilen 140 ürün içinde Türk Markası yer almıyor. Önümüzdeki dönemde bu listeye Türk firmalarının katılımını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

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