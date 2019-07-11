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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pardon bakar mısınız

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Pardon bakar mısınız

Restoran veya kafede mönüyü istemek, sipariş verebilmek, hesabı ödeyebilmek için garsonu beklemek artık tarihe karışacak. ‘Pardon’ adındaki uygulamayı hayata geçiren Türk girişimciler, kullanıcıların akıllı telefonlarından sipariş verebilmesini sağlıyor.

BİR restorana veya kafeye gittiniz, sipariş vereceksiniz. Önce garsonlarla göz göze gelmeniz lazım. Sonra mönü isteyip, yiyecek ve içeceklerinize karar verdikten sonra yine garsonla göz göze gelip siparişi tamamlamanız gerekiyor. Aşağıya yukarı 5-10 dakikalık bir süreç. Özellikle yoğun bir mekana gitmişseniz, bu süre daha da uzayabiliyor. Zamanın önem kazandığı günümüzde büyük bir sorun. Bu sorunu çözmek için Türk girişimciler ‘Pardon’ adındaki bir platform geliştirdi. Yapay zekânın arka planda çalıştığı Pardon, kullanıcıların yeme-içme alışkanlıklarını analiz ediyor ve kullanıcıların garsonlarla iletişime geçmeden sipariş verebilmesini sağlıyor. Kısacası günümüzün önemli bir sorununu çözme amacında olan bir platform.

PLAJLARDA ÖNE ÇIKACAK

1991 doğumlu Gökhan Çam’ın kurucuları arasında olduğu Pardon, geçen yıl yaz aylarında hayata geçirildi. Çam, geliştirdikleri platformu şu şekilde anlatıyor: “Kullanıcılarımıza, restoranlarda, kafelerde, otellerde ve plajlarda kişiselleştirilmiş mönü özelliğiyle herkesin kişisel bir mönüye sahip olmasını sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcılar çok tükettikleri ürünleri arka planda çalışan yapay zekâ sayesinde anlaşmalı tüm işletmelerde indirimli tüketiyor ve gitmeyi en çok sevdikleri mekanlarda daima indirimleri bulunuyor. Tüm bunlar olurken kişiselleştirilmiş dijital mönünün işletme müşterilerinin cep telefonlarında bulunması ve kendi kendilerine sipariş verebilmeleri işletmelere daha verimli çalışabilme imkanı sunuyor. Garson bekleme ve sonuçsuz göz göze gelme çabalarını ortadan kaldırmayı ve bize yetişmekte zorlanan garsonların zaman kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Pardon, mönü getirip-götürme, sipariş alma, siparişi iletme, ürünler hakkında bilgiler verme gibi bir çok adımı çalışanlardan alarak masa başına harcanan süreyi fazlasıyla azaltıyor. Dışarıda yeme içme sektöründeki yapbozun eksik parçası Pardon ile tamamlandığında hem müşteriler hem işletmeler hem de çalışanlar kazanıyor.”

Pardon bakar mısınız

KOMİSYON MODELİ

Pardon’u hayata geçirdikten sonra ilk 5 işletmeyle anlaşmaları uygulama üzerinden verilen siparişlerden alınan belirli bir komisyon oranıyla yapıklarını belirten Çam, “6’ncı işletmeden itibaren 20 işletmeye kadar sürdüreceğimiz aylık sabit ücret modeliyle anlaşmalarımıza devam ediyoruz. 20 işletmeden sonra gelir modelimiz yurt içinde sabit ücret ve komisyon olarak devam edecek. Hem sabit ücret hem komisyon oranlarının hesabı, işletmelerin günlük adisyon sayısı, masa sayısı, çalışan sayısı ve lokasyon gibi verileri incelenerek yapılıyor. Yani o işletmeye sağlamayı hedeflediğimiz katkıya paralel olarak belirleniyor. Gelir modelimiz tüm evrelerde kazan-kazan politikasına göre planlanıyor. 100 işletme hedefine ulaştığımızda ortalama aylık gelirimizin 150 bin TL civarında olmasını öngörüyoruz. Planlamalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz” dedi. Şu anda sözleşmeli 12 işletmeden elde ettikleri gelirin henüz 4 haneli sayılarda olduğunu anlatan Çam, “2’nci sürümün yayınlanmasıyla birlikte altyapımızın güçlenmesiyle bünyemize ön anlaşması yapılan işletmelerle birlikte 50’nin üzerinde yeni üye işyeri katmayı planlıyoruz” diye konuştu. 

2020’DE ABD’YE AÇILMA HEDEFİ VAR

GELECEKTEKİ hedeflerinden bahseden Çam, “ABD açılma sürecini ise 2020’de başlatmayı planlıyoruz. 2019 Ocak ayında İTÜ Express (Çekirdek) programına yaptığımız başvuru sonrası programa kabul edildik ve çalışmalarımızı merkez ofisimizde ve İTÜ Arı Teknokent’te sürdürüyoruz. 2019 İTÜ Big Bang Startup Challenge yarışması için yarıştığımız bu erken aşama girişim hızlandırma programına, İTÜ Çekirdek’e şirketimizin yüzde 1’ini devir alma hakkı tanıyarak dahil olduk. Bunlar dışında yatırım almadan kendi öz birikimlerimle Pardon’u bugüne kadar getirmeyi başardık. 100 üye işletme sayısına 2020 Haziran itibariyle ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki uygulamamızdan biraz farklı bir versiyonla yerimizi almayı hedefliyoruz. Yine 2020 yazında beachlerde de Pardon’u konumlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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