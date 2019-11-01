Parçalanmak üzereydi... Operasyonla ele geçirildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriParçalanmak üzereydi... Operasyonla ele geçirildi
GeriEkonomi Parçalanmak üzereydi... Operasyonla ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
01.11.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Parçalanmak üzereydi... Operasyonla ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Parçalanmak üzereydi... Operasyonla ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, durdurulan bir damperli kamyonun kasasındaki seyyar tanktan 6 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kamyonun ait olduğu gemi söküm tesislerindeki bir iş yerinde parçalanmak üzere bir gemide de arama yapan ekipler, 187 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği, gemi söküm tesislerinde faaliyet yürüten bir iş yerinden damperli bir kamyon yardımıyla kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, operasyonun düğmesine bastı. Söz konusu kamyon güzergahta durduruldu ve hemen aramalara başlandı. Kamyon kasasındaki seyyar tank içerisinde ise 6 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

 

PARÇALANMAK ÜZERE OLAN GEMİYE OPERASYON: TAM 187 BİN LİTRE

Öte yandan, ekipler, baskının peşini bırakmadı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlara istinaden ekipler, gemi söküm tesislerindeki iş yerinde parçalanmak üzere olan gemiye baskın yaptı. Geminin kapağı açık olan su tankı haznesinde ise 187 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt yakalandı.

 

KAMYON ŞOFÖRÜ, MÜDÜR VE ÇALIŞANLAR GÖZALTINDA

Operasyonlarda, kamyon şoförü A.R.İ. (57) iş yerinin mesul müdürü A.Ö. (48) ile iş yeri çalışanları; F.S.(37) ve E.Ç. (42)isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon 296 bin TL olduğu, gümrük kaçağı akaryakıtın yakalanması ile 726 bin TL civarında kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.

İki operasyonla yaklaşık 194 bin litre kaçak akaryakıt yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle