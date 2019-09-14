‘Param olsa Türkiye’ye yatırırım’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Param olsa Türkiye’ye yatırırım’
GeriEkonomi ‘Param olsa Türkiye’ye yatırırım’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İpek YEZDANİ
14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Param olsa Türkiye’ye yatırırım’

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
‘Param olsa Türkiye’ye yatırırım’

Yabancı yatırımcıların sık sık kapısını çalarak ‘Nereye yatırım yapalım’ dediğini anlatan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, “Yabancılar sorduğu zaman ‘Param olsaydı kesinlikle Türkiye’ye yatırım’ diyorum. Türkiye’ye güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, EBRD’nin Türkiye’de yatırıma başlamasının 10. yıldönümü nedeniyle geldiği İstanbul’da Hürriyet’e konuştu. Chakrabarti, “Herhangi bir yabancı yatırımcı bana sorduğu zaman ‘param olsaydı kesinlikle Türkiye yatırım yapacağım bir ülke olurdu’ diyorum, benim param yok ama EBRD’nin var, bu yüzden de bu ülkeye inanıyoruz ve yatırım yapıyoruz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la İstanbul’daki görüşme öncesi konuşan Chakrabarti, “EBRD, Türkiye ekonomisindeki dönüşümün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyor. Bizim Türkiye’de yaptığımı çalışmalar, Türkiye’nin yükselen bir piyasa olarak dönüşümünün hızlanmasına gerçekten yardımcı oldu. Ve Türkiye’nin de EBRD’nin dönüşmesinde rolü oldu. Türkiye’deki geçmişimiz tarihi açıdan da önemli çünkü biz Türkiye’den önce sadece Doğu Bloğu’ndaki eski komünist ülkelere yatırım yapardık ve eskiden komünist olmayan ilk ülke. Türkiye’de elde ettiğimiz başarı nedeniyle, buradaki deneyimimizden öğrendiklerimizi diğer ülkelere de taşıdık ve Türkiye’den sonra Ortadoğu, Kuzey Afrika, Yunanistan ve Kıbrıs’a da yatırım yaptık” dedi.

HİKÂYENİN BAŞLANGICI

Chakrabarti, şöyle konuştu: “Biz uzun dönemli bir bağlılıkla Türkiye’de bulunuyoruz. 10 yıllık birliktelik, sadece bu hikayenin başlangıcı. Ancak biz sadece durum iyi olduğunda değil, sonuna kadar buradayız. EBRD’nin en büyük portföyü Türkiye’de, buradaki büromuzda 100 kişi çalışıyor. Buradaki yatırımımızın yüzde 97’si özel sektöre yönelik. Türkiye’deki yatırımımızın neredeyse yarısı, adına ‘yeşil ekonomi’ denilen, sürdürülebilir çevre ve iklime etkileri olan projelere yönelik gerçekleşti. Destek verdiğimiz çevreci yatırımlar sayesinde 11.3 milyon ton karbondioksit emisyonunu engelledik. Bu da 2.4 milyon otomobilin trafikten ayrılmasıyla eşdeğer. Ayrıca Türkiye’de 20 bin kadın girişimciye işlerini kurmada yardım ettik. Yatırım yaptığımız diğer alan şehirler. Türkiye’de sekiz şehir, toplu ulaşımda, temiz suya erişimde ve atık yönetiminde EBRD yatırımlarından faydalandı. Şu anda da İstanbul’daki yeni metro hattına yatırım yapıyoruz.

1 MİLYAR EURO YATIRIM

Türkiye’ye dışarıdan baktığınızda bir yatırımcı olarak kendinize şu soruyu sorarsınız: Türkiye’yi yatırım açısından çekici bir ülke yapan şey nedir? Bana göre birçok şey. Öncelikle jeopolitik konumu çok cezbedici: Avrupa’yla da Asya’yla da bağlantılı bir ülke, ve giderek artan bir şekilde Afrika’yla da bağlantılı hale geliyor. İkincisi, 80 milyonluk nüfusu ve giderek büyüyen orta sınıfıyla çok büyük bir pazar. Üçüncüsü, farklı farklı sektörlerin olduğu çok kapsamlı bir ekonomiye sahip. Dördüncüsü de, ki bunda hükümetin payı var; Dünya Bankası’nın ‘İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda Türkiye’nin yerini iyileştirmek için oldukça pozitif çalışmalar yapıldı. Bu sene Türkiye bu raporda 60’ıncı sıradan 43’üncü sıraya yükseldi. Geçen sene 1 milyar Euro yatırım yaptık, bu senenin ilk yarısında 543 milyon dolarlık yatırımda bulunduk, sonuna kadar da yaptığımız yatırımın 1 milyarı bulacağını öngörüyorum.”

TÜRK EKONOMİSİNDE İYİLEŞME BAŞLADI

EKONOMİDEKİ gelişmeleri de değerlendiren Chakrabarti, “Türk ekonomisinde iyileşme başladı. Yılın başında alınan ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirlerin fark yarattığı ortada. 2018’in ikinci yarısında durgunluk vardı. Şimdi Türkiye’de ekonomik iyileşme ve büyüme geri geliyor. Enflasyon düşüyor ve Türk Lirası daha önce olduğundan çok daha az oynak, eskiye kıyasla daha istikrarlı. Yurtdışından sermaye akışı için istikrar gerekir. Türkiye’nin makro ekonomik politikalarda her zaman iyi bir itibarı olmuştur, bu korunmalı. Gelecek için büyüme de makro-ekonomik istikrar da çok önemli, biri yetmez, ikisi de olmalı. Yatırımcılar için diğer konu hukukun üstünlüğü. Bu konuda Türkiye’nin kendini geliştirmesi gerekiyor” dedi.

EBRD’NİN TÜRKİYE İÇİN YENİ ÜLKE STRATEJİSİ

SUMA Chakrabarti, yeni Türkiye stratejilerinin başlıklarını şöyle sıraladı:
1) Finans sektörünün direncini artırmak. Bunun için Türk lirası olarak daha fazla kredi verilecek.
2) Türkiye ekonomisinin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasına yardımcı olmak.
3) Kadın girişimcilere ve şirketlerdeki kadın liderlere daha fazla destek vermek.
4) Yeşil ekonomi alanında daha fazla ürün geliştirilmesine yardımcı olmak.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Cari fazla 17,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok
TOKİ'den ikinci indirim kampanyası
Boydak Holding'in adı değişiyor