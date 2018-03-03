Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi >Paralarını alamayan işçiler 5 katlı binanın tepesine çıktı

Paralarını alamayan işçiler 5 katlı binanın tepesine çıktı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)
03.03.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:

BODRUM’daki turistik bir tesis inşaatında çalışan ve 5 aydır ücretleriniÿalamadıklarını söyleyen bir grup işçiden 2’si, sabah 5 katlı binanın tepesinde çıkarak eylem yaptı. Jandarmanın çabasıyla ikna olan işçiler, eylemine son verdi.

Güvercinlik Mahallesi’ndeki 1200 yataklı bir turistik tesisin inşaatını yapan taşeron firmadan da 3 aydır ücretlerini alamadıklarını iddia eden işçilerden Vahap Yiğit (28) ile evli ve bir çocuk babası Doğan Demirbaş (26), bugün saat 08.00 sıralarında 5 katlı binasının üstüne çıkarak eyleme başladı. İşe gelen arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Bu sırada açıklama yapan alçı ve sıva işçisi Vahap Yiğit, kendisiyle birlikte 16 kişinin toplamda 60 bin lira alacaklarının olduğunu belirterek, "Bu 16 kişinin hakkı hala duruyor" dedi.

İhbar üzerine olay yerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eylemin sonlandırılması için işçilerle konuştu. Jandarmanın çalışmasıyla ikna olan işçiler, 5 saat sonra eylemine son verdi.

Konuyla ilgili olarak turistik tesisin genel müdürü Önder Körük, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Şirketimiz sözleşmeli olarak birçok taşeron firma ile çalışmaktadır. Sıva işleri ile ilgili olarak V.A. şahıs şirketi ile çalışılmış ve 300 bin liralık ödeme 12.01.2018 tarihinde V.A. hesabına yapılmıştır. Taşeron tarafından mağdur bırakılan işçilere ödenmeyen resmi alacaklar, Lujo Hotel tarafından karşılanmaktadır" denildi.
Paralarını alamayan işçiler 5 katlı binanın tepesine çıktı

Ayrıca inşatın demir işlerini yapan usta başı Burhan Ezdirici de "Benim yanımda 15 kişi çalışıyor. İşçinin bende 10 bin lira alacağı var, ona 3 bin lira versem adam kabul etmiyor. Sık sık bizi arıyorlar, paralarını alabilmek için. V.A. ortadan kaybolduğundan beri biz artık burada bir iş yapmıyoruz, şantiye ile bağlantımız kesilmiş durumda. Ama biz burada iş yaptık, bu firmaya hizmet ettik. Bu firma bizim mağduriyetimizden sorumludur. Paramızı istiyoruz" dedi.

 

Etiketler: Güvercinlik Mahallesi , Doğan Demirbaş , Burhan Ezdirici
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri