Paralar bitcoin’de buharlaştı mafya hafize abla’nın peşine düştü!

Binlerce kişi geçen yıl, Selçuk Özkan’ın başında bulunduğu Coinspace isimli piramit sistem üzerinden milyonlarca lira para kaybetti. Aylık kâr payı vaadi ile sisteme giren çok sayıda kişi, batan paraları kurtarmak için yeni arayışlara girdi.

PARALAR İKİNCİ KEZ BATTI

Çok sayıda kişi, daha önce verdikleri paraları kurtarmak için ikinci kez para verdi. Aracı olarak, aylık yüzde 30 kâr payı ile para verilen isimlerden biri de 20 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da emlakçılık yapan Hafize B. oldu. Hafize B., kendisine verilen para miktarının 5.5 milyon lira seviyesinde olduğunu söyledi. B., söz konusu paranın aylık ödenmesi gereken kâr payları ile birlikte 17-18 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Hafize B. ise , kendisine verilen paraları, Bitcoin borsalarında değerlendirmek üzere iki ayrı kişiye verdiğini belirterek, kimseyi dolandırmadığını söyledi.

KIZIMIN ARSA PARASI DA GİTTİ

Hafize B. “İnsanların parasını kurtarmak için yeniden arayışa girdik. Bana verilen paraları Murat Ü. ve Erdem B.’ye verdim. Bu iki kişi, söz konusu paraları Bitcoin borsasında değerlendireceklerini söyledi. Benim de amacım, insanların zararlarını karşılamaktı. Kimi insan evini, kimi arabasını satarak bu işe girmiş. Kızım da 800 bin liraya arsasını sattı ve aldığı parayı bana verdi bu işe yatırdık. Kendi kızım dahil çok sayıda akrabamın da parası gitti” dedi.

TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM

Hafize B. yaptığı açıklamanın devamında “Ancak paraları verdiğimiz bu iki kişi, ne kâr paylarını ödedi ne de ana paraları… Temasa geçtiğimiz başka bir kişiye de 700 bin lira para verdim. Bu kişinin gönderdiği Bitcoin’ler de sahte çıktı. Durum böyle olunca insanlar bana yöneldi. Herkes beni sorumlu görüyor. Yıllardır oturduğum ev dâhil satıldı. Şimdi o evde kiracı olarak oturuyorum. Durumu düzeltmek için çırpınırken maalesef işler daha da karıştı. Birçok insan beni arıyor, tehdit mesajları atıyorlar. Hiç tanımadığım insanlar kapıma geliyor, paralarını istiyor. Emlakçılık yapıyordum şimdi ofisime gidemiyorum. Tek derdim insanların bana verdiği paraları geri ödemek. Nasıl yapacağımı bilmiyorum.” dedi.