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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
18.04.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Paralar bitcoin’de buharlaştı mafya hafize abla’nın peşine düştü!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Paralar bitcoin’de buharlaştı mafya hafize abla’nın peşine düştü!

Girdikleri sanal saadet zincirinde para batıranlar bu kez Bitcoin borsasına yöneldi. Yüzlerce kişi, İstanbul’da emlakçılık yapan Hafize B.’ye (61) 5 milyon lirayı aşkın para verdi. B. de, ödenmesi gereken kâr payı ile 18 milyon lirayı bulan parayı Bitcoin borsasında değerlendirmek üzere iki ayrı kişiye verdi. Ancak ne anapara ödendi ne de kâr payları. Herkes, aracı olarak gördükleri Hafize B.’nin peşine düştü. Parasını kurtarmak isteyen kişiler mafyayı da işe dahil ederken Hafize B. “Kızımın sattığı arsanın parası da gitti; benim yıllardır oturduğum ev de… İnsanların parasını geri ödemek için uğraşıyorum" dedi.

Binlerce kişi geçen yıl, Selçuk Özkan’ın başında bulunduğu Coinspace isimli piramit sistem üzerinden milyonlarca lira para kaybetti. Aylık kâr payı vaadi ile sisteme giren çok sayıda kişi, batan paraları kurtarmak için yeni arayışlara girdi.

PARALAR İKİNCİ KEZ BATTI
Çok sayıda kişi, daha önce verdikleri paraları kurtarmak için ikinci kez para verdi. Aracı olarak, aylık yüzde 30 kâr payı ile para verilen isimlerden biri de 20 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da emlakçılık yapan Hafize B. oldu. Hafize B., kendisine verilen para miktarının 5.5 milyon lira seviyesinde olduğunu söyledi. B., söz konusu paranın aylık ödenmesi gereken kâr payları ile birlikte 17-18 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Hafize B. ise , kendisine verilen paraları, Bitcoin borsalarında değerlendirmek üzere iki ayrı kişiye verdiğini belirterek, kimseyi dolandırmadığını söyledi.

KIZIMIN ARSA PARASI DA GİTTİ
Hafize B. “İnsanların parasını kurtarmak için yeniden arayışa girdik. Bana verilen paraları Murat Ü. ve Erdem B.’ye verdim. Bu iki kişi, söz konusu paraları Bitcoin borsasında değerlendireceklerini söyledi. Benim de amacım, insanların zararlarını karşılamaktı. Kimi insan evini, kimi arabasını satarak bu işe girmiş. Kızım da 800 bin liraya arsasını sattı ve aldığı parayı bana verdi bu işe yatırdık. Kendi kızım dahil çok sayıda akrabamın da parası gitti” dedi.

TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM
Hafize B. yaptığı açıklamanın devamında “Ancak paraları verdiğimiz bu iki kişi, ne kâr paylarını ödedi ne de ana paraları… Temasa geçtiğimiz başka bir kişiye de 700 bin lira para verdim. Bu kişinin gönderdiği Bitcoin’ler de sahte çıktı. Durum böyle olunca insanlar bana yöneldi. Herkes beni sorumlu görüyor. Yıllardır oturduğum ev dâhil satıldı. Şimdi o evde kiracı olarak oturuyorum. Durumu düzeltmek için çırpınırken maalesef işler daha da karıştı. Birçok insan beni arıyor, tehdit mesajları atıyorlar. Hiç tanımadığım insanlar kapıma geliyor, paralarını istiyor. Emlakçılık yapıyordum şimdi ofisime gidemiyorum. Tek derdim insanların bana verdiği paraları geri ödemek. Nasıl yapacağımı bilmiyorum.” dedi.

Titan hortladı: 24 bin kişiden 100 milyon Euro topladılar
Titan hortladı: 24 bin kişiden 100 milyon Euro topladılar

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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