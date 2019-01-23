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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.01.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Paradan para kazanma dönemi miadını doldurdu

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Paradan para kazanma dönemi miadını doldurdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dijital devrim nedeniyle bütün endüstrilerde üretim şekillerinin değiştiğine dikkat çekerek, "Bilişim temelli yeni bir ekonomi doğuyor. Paradan para kazanma dönemi miadını doldurdu" dedi.

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, "Sanayi ve Dijitalin Yarattığı Yeni Üretim Ekosistemi" ana gündemi ile yapıldı.

Bahçıvanın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner Türkiye Kıdemli Yönetici Ortağı Yunus Özdemir konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Bahçıvan, konuşmasının başında insanlığın dönüşümünü hızlandıran "Dijital devrim" nedeniyle bütün endüstrilerdeki üretim şekillerinin değiştiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Dijitalleşme sayesinde üretimde yaşanacak yüzde 3lük artışın, Türkiye ekonomisine 150-200 milyar dolar katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

"Bugün dijitalleşmeyi sadece üretim hattının bir faaliyeti olarak değil, aynı zamanda bir şirketin bütün çalışma ve süreçlerinin dijitalleşmesi olarak düşünmeliyiz.

"Yeni dönem, kendi kendini düzenleyebilen otonom üretim sistemleri vaat ediyor."

Bugünlerde "Dijital Ekonominin Yakıtı; Veridir. Veri, yeni petroldür" sözünü sık sık duyduklarını dile getiren Bahçıvan, "Veri, gerçekten de önemli ve çoğu zaman yararlanılmayan bir kaynak" dedi ve şöyle açıkladı:

"Özellikle bilişim temelli yeni bir ekonomi doğuyor"

"Bu süreçte Büyük Veri olarak adlandırılan yeni dijital kaynaklar ortaya çıkarken, yapay zekaya sahip akıllı makineler kendi kendini geliştirmeyi öğreniyor.

"Sanayi makinelerin makinelerle iletişim kurduğu bir aşamaya geçiyor. Akıllı ve bağlantılı ürün ve üretim süreçleri müşteriyi, satıcıyı, üreticiyi, tedarikçiyi birbirine daha da yakınlaştırıyor.

"Özellikle bilişim temelli yeni bir ekonomi doğuyor. Yeni çağın yarattığı yeni üretim ekosisteminde artık üretmeden büyümek, kısa yoldan zengin olmak eskisi kadar kolay değil.

"Paradan para kazanma dönemi miadını doldurdu. Hiçbir ülke, yeni üretim modelini ekonominin en önemli unsuru olarak görmeden küresel rekabet koşullarında ayakta kalamaz.

"Bütün bu gelişmeler; dijitalleşme ile üretim süreçlerinin ve ürünlerin daha ’akıllı’ hale geldiğini gösteriyor."

DİJİTAL DEVRİME DAYALI YENİ SANAYİLEŞME PERSPEKTİFİ
Bahçıvan konuşmasında, sanayi ve dijitalin yarattığı yeni üretim ekosistemi perspektifini hayata geçirmenin en önemli unsurlardan birinin, Türkiye'nin de şekillenmekte olan yeni nesil sanayi anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda bir dönüşüme kendini hazırlaması gerçeği olduğunu söyledi.

Sorulması gereken soruların, "Yeni sanayi çağına hazır olmak için neler yapıyoruz, hangi adımları atıyoruz?" olması gerektiğini kaydeden Bahçıvan, "Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır" dedi ve ekledi:

"Teknolojide de tüketici değil, üretici konumda olmamız gerekiyor. Başkalarının geliştirdiği teknolojiye bağımlı olarak kalkınan bir ülke modeli yok.

"Büyük hedeflere sahip, genç nüfusu olan bir Türkiye için çok şikayetçi olduğumuz orta gelir tuzağını ve düşük büyümeyi artık kabul edilemez görüyoruz.

"O halde, Türkiye sanayide dijitalleşmeyi başarmış güçlü bir ülke olma yolunda üretimde niteliği artırma zorunluluğuyla karşı karşıyadır.

"Yeni sanayi ve üretim ekosistemini, insanı güçlendirici ve insan odaklı şekilde biçimlendirmek için bir model oluşturulmalı.

"Çok paydaşlı; kamu, özel sektör, üniversiteler, bilim çevreleri, vb. iş birliklerine ihtiyaç var. Devlet ve kamu kurumları kadar biz sanayicilerin de kendi rollerini yerine getirmesi gerekiyor."

XIX. YÜZYIL İSTANBULU'NDAN FOTOĞRAFLAR SERGİSİ AÇILDI

İSO Meclis Yönetimi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ocak ayı olağan toplantısından önce XIX. Yüzyıl İstanbulu'ndan Fotoğraflar sergisini açtı. XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyılın başlarında İstanbul'da faaliyet gösteren fotoğraf ustalarının eserlerinden oluşan ve Suna-İnan Kıraç Fotoğraf Koleksiyonundan derlenen "Konstantiniyye'den İstanbul'a - XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi'nin Rumeli Yakası Fotoğrafları" sergisi bir devrin İstanbulunu çarpıcı yapıları, gündelik hayatı ve ilginç kişilikleriyle gözler önüne seriyor. (Fotoğraflı)

Usta fotoğrafçılar James Robertson, Pascal S?bah, Polycarpe Joaillier, Abdullah Biraderler, Guillame Berggren, Mihran İranyan ve Gülmez Biraderler, dönemin ağır ve zahmetli teknikleriyle çekilmiş fotoğraflarla İstanbul'un geçmişteki çehresini belgelemekle kalmıyor, bir sanayi merkezi, hatta büyük bir metropol haline gelmiş, silueti, mimarisi, taşıtları, köprüleri, rıhtımları, caddeleri ve meydanlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşmuş olan bu şehrin kıyılarında bizleri keyifli bir yolculuğa çıkartıyorlar.

 

 

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