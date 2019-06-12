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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Para Politikası Kurulu toplanıyor

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Para Politikası Kurulu toplanıyor

Piyasanın gözü bugün Merkez Bankası’nda olacak. Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) gevşeme açıklamaları ve ABD ile gerginliklerin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği öngörüsüyle nefes alan piyasa Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yapacağı faiz toplantısına kilitlendi. Piyasada genel beklenti faizde bir değişiklik olmaması yönünde. Bir sonraki toplantı 25 Temmuz tarihinde yapılacak. Ağustosta toplantı olmazken, bir sonraki toplantı ise 12 Eylül’de gerçektirilecek.

Bugün yapılacak toplantıda analistlerin genel beklentisi faizlerin sabit kalacağı yönünde olsa da indirim bekleyen ekonomistler de var. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, manşet enflasyonda hazirandan itibaren lehte baz etkisinin daha da belirginleşecek olması ve başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının yeniden para politikasını gevşetme yoluna girmeleri nedeniyle Merkez Bankası’nın haftalık repo faizini aşağı çekme sürecini bu toplantıyla beraber başlatma ihtimalinin de bulunduğunu belirtti. Kurda son dönemde bir gerilemenin söz konusu olduğunu ifade eden Bürümcekçi, güçlü bir görüş olmasa da bu toplantıda 50 ile 75 baz puan indirim olabileceğini tahmin ettiğini dile getirdi.

ERKEN ADIM OLUR

GCM Yatırım Menkul Değerler Ekonomisti Enver Erkan ise, enflasyonda yukarı yönlü riskler görülmekle birlikte ana beklentinin baz etkisiyle yaz aylarında enflasyondaki düşüşün hızlanacağı yönünde olduğunu belirterek, ancak kura ilişkin belirsizlerin sürdüğünü kaydetti. Erkan, “Piyasalar, İstanbul seçimlerine de odaklanacaktır. Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması erken adım olur” dedi.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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