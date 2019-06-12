Para Politikası Kurulu toplanıyor
Piyasanın gözü bugün Merkez Bankası’nda olacak. Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) gevşeme açıklamaları ve ABD ile gerginliklerin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği öngörüsüyle nefes alan piyasa Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yapacağı faiz toplantısına kilitlendi. Piyasada genel beklenti faizde bir değişiklik olmaması yönünde. Bir sonraki toplantı 25 Temmuz tarihinde yapılacak. Ağustosta toplantı olmazken, bir sonraki toplantı ise 12 Eylül’de gerçektirilecek.
Bugün yapılacak toplantıda analistlerin genel beklentisi faizlerin sabit kalacağı yönünde olsa da indirim bekleyen ekonomistler de var. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, manşet enflasyonda hazirandan itibaren lehte baz etkisinin daha da belirginleşecek olması ve başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının yeniden para politikasını gevşetme yoluna girmeleri nedeniyle Merkez Bankası’nın haftalık repo faizini aşağı çekme sürecini bu toplantıyla beraber başlatma ihtimalinin de bulunduğunu belirtti. Kurda son dönemde bir gerilemenin söz konusu olduğunu ifade eden Bürümcekçi, güçlü bir görüş olmasa da bu toplantıda 50 ile 75 baz puan indirim olabileceğini tahmin ettiğini dile getirdi.
ERKEN ADIM OLUR
GCM Yatırım Menkul Değerler Ekonomisti Enver Erkan ise, enflasyonda yukarı yönlü riskler görülmekle birlikte ana beklentinin baz etkisiyle yaz aylarında enflasyondaki düşüşün hızlanacağı yönünde olduğunu belirterek, ancak kura ilişkin belirsizlerin sürdüğünü kaydetti. Erkan, “Piyasalar, İstanbul seçimlerine de odaklanacaktır. Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması erken adım olur” dedi.
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