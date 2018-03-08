Papyonlu sürpriz

DENİZBANK üst yönetimi 8 Mart Kadınlar Günü için kadın çalışanlarını kapıda karşıladı ve çiçek verdi. Müzik eşliğinde yapılan karşılamaya Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de katıldı.

Bu özel günün, kadınların emeklerini; ailelerine, işlerine, topluma ve dünyaya katkılarını onurlandırmanın günü olduğunu vurgulayan Hakan Ateş, şöyle konuştu; “Hayatın her alanında, yan yana, omuz omuza olduğumuzu biliyoruz. Eşitliğin önce evimizde başladığı inancı ile Denizcilerimizin yarısından fazlasını kadınlarımızın temsil etmesinden, onların vizyonu ile büyümekten gurur duyuyoruz. Bugün onlara tüm üst yönetimimizin katılımıyla hoş bir sürpriz yapmak istedik. Bu anlamlı güne dair etkinliklerimiz gün boyu sürecek. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”



