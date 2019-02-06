Pancardan şeker üretiminin oranı artırıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPancardan şeker üretiminin oranı artırıldı
GeriEkonomi Pancardan şeker üretiminin oranı artırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.02.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Pancardan şeker üretiminin oranı artırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pancardan şeker üretiminin oranı artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce yüzde 95 olan toplam şeker üretimi içinde pancardan üretimin payının 2019-2020 pazarlama yılı için yüzde 97,5'e yükseltildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce yüzde 95 olan toplam şeker üretimi içinde pancardan üretimin payının 2019-2020 pazarlama yılı için yüzde 97,5'e yükseltildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu pazarlama yılında nişasta bazlı şeker kotalarında yapılan düzenlemeyle kota oranının yüzde 2,5'e indirildiği ve şeker pancarı üretiminin artırıldığı kaydedilirken, yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretiminin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Vatandaşların tükettiği şekerin tamamının yurt içinde üretildiğine işaret edilen açıklamada, şeker üretiminin bugün itibarıyla yüzde 95'inin pancardan imal edildiği, bu oranın 2019-2020 pazarlama yılı için yüzde 97,5'e çıkartıldığı ifade edildi.

Şeker pancarının ülke genelindeki ?33 fabrikada işlendiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şeker Kanunu gereğince uygulanan kota sistemiyle piyasada arz ve talep dengesi tesis edilirken, şeker pancarında da planlı üretim gerçekleştiriliyor. Kota sistemiyle hem üretimde dalgalanmaların önüne geçiliyor hem de pancar çiftçisinin refahı korunuyor. Çiftçinin ürününün alınmamasının söz konusu olmadığı bu sistemde fabrikalar, hasat öncesinde bakım, sulama, söküm gibi adlar altında çiftçilere avans ödemesi yapıyor. Böylece pancar çiftçisi daha hasat yapılmadan ürün bedelinin yaklaşık yüzde 40'ını peşin olarak alabiliyor."

ŞEKER SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ GÜCÜ KOOPERATİFLER

Açıklamada, şeker pancarı tarımının, ilgili kooperatiflerin organizasyonunda yürütüldüğü belirtilerek, şeker üretiminde en büyük payın yüzde 37 ile pancar ekicileri kooperatiflerinin fabrikalarına ait olduğu kaydedildi.

Kamuya ait TÜRKŞEKER AŞ'nin ise halen 15 şeker fabrikası ve yüzde 34'lük payla sektörün önde gelenleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Birim alandan elde edilen pancar miktarında önemli düzeyde artış yaşandı. 2002 yılında dekara 4,4 ton olan pancar verimi, 2017 yılında yüzde 41 artış ile dekara 6,2 tona yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin pancardan şeker üreten ülkeler arasında Rusya, Fransa, Almanya ve ABD'nin ardından dünyada 5. sırada yer aldığı bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor