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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.11.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Pamuktan elde ediliyor, tamamı ihraç ediliyor

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Pamuktan elde ediliyor, tamamı ihraç ediliyor

Farklı sanayi kollarında 250 ürünün ham maddesi olarak kullanılan pamuk çekirdeği lifi (linter) ihracatı 40-50 tonu buluyor.

Türkiye'den tamamı ihraç edilen pamuk çekirdeği lifinin (linter) ülkede işlenip katma değeri yüksek ürünler elde edilebileceği bildirildi. Bir tarım şirketinin ihracat müdürü Esma Doğan Yaldız, 250 farklı ürünün üretiminde kullanılan linterin, tamamının ihraç edildiğini söyledi. Türkiye’nin başlıca tarım ürünlerinden biri olan pamuğun, birçok endüstri dalında kullanıldığını belirten Yaldız, "Endüstri bitkileri içinde lif ve yağ bitkilerinin her ikisine de giren pamuk, birçok sanayinin temel ham maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra lifiyle tekstil sektöründe, çekirdeğinden elde edilen yağ ile bitkisel yağ sanayisinde, küspesiyle yem sanayisinde, çiğitinden elde edilen linter adı verilen haliyle de selüloz-kimya sanayisi, savaş sanayisi ve yatak-dolgu sanayisinde kullanılıyor" dedi.

Kütlü pamuğun çırçırlama yöntemiyle lif ve çiğit olarak ayrıldığını belirten Yaldız, şöyle devam etti:
"Linter, çiğit dediğimiz pamuğun tohumunun üzerinde kalan kısa tüylerdir. Pamuk linteri yüzde 80‘nin üzerinde saf selüloz içeren tek ham maddedir. Türkiye’de sanayisi olmadığı için pamuk hasadının ardından elde edilen linterin tamamı yurt dışına satılıyor."

Linterin selüloz sanayisinin ham maddesi olduğunu kaydeden Yaldız, “Ülkemizde her yıl ortalama 40-50 bin ton arasında linter üretimi yapılıyor. Linter selüloz sanayisinde 52 endüstrinin ham maddesi olarak kullanılıyor. Bu 52 ürünü ele aldığımızda örnek vermek gerekirse mesela ester maddesi ülkemizde üretilmiyor tamamı ithal ediliyor. Bunun yanı sıra kağıt yapımında, araba filtrelerinde kullanılıyor. Linterden öncelikle selülöz hamuru (cotton pulp) elde ediliyor. Bu işlemden sonra ise kimyasal işlemlerden geçirilerek nihai ürün elde ediliyor. Selüloz haline getirilmiş ürün, nihai ürün varyasyonuna göre günümüzde ton birimi ile 1200 ila 2000 dolar arasında ekonomik değer elde ediyor. Bu demek oluyor ki linteri işleyerek katma değeri çok yüksek ürünler üretebilirsiniz. Üretilen bu ürünleri özellikle Avrupa’ya pazarlayabilirsiniz. Linteri ülkemizde işleyip katma değeri yüksek ürünler üretebiliriz” diye konuştu.

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