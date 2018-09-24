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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Pamukta hedef ithalatı bitirmek

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Pamukta hedef ithalatı bitirmek

Üretimde bu yıl 1 milyon ton hedefini yakalamak üzere hasat sezonuna başlayan pamuk sektörü, bu alandaki ithalatı bitirmeyi amaçlıyor.Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık "Üreticiler olarak öncelikli görevimiz ithalatın azalmasını sağlamak. Temel amacımız bu açığı mümkün olduğu kadar azaltıp ülkemizin döviz harcamalarını bir nebze olsun düşürmek" açıklamalarında bulundu.

PAMUKTA bu yıl ulaşılması beklenen 1 milyon ton üretimin ardından sektörün yeni hedefi, bu alandaki ithalatı bitirerek dövizi Türkiye'de tutmak olarak belirlendi.

Ege, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'da "beyaz altın" olarak tanımlanan, tekstilin yanı sıra gıda ve kozmetik sektörleri için önemli bir ham madde girdisi niteliğindeki pamukta eski günlere dönülüyor.

Son yıllarda sağlanan devlet destekleri ve verimliliği artırmak üzere yürütülen bilimsel çalışmaların da katkısıyla pamuk ekili alan, 2016-2017 sezonunda 416 bin hektardan geçen sezon 502 bin hektara yükseldi.

Pamuk üretim miktarı da 2016'da 756 bin ton iken rakam 2017'de 882 bin tona çıktı.

Bu yıl Ulusal Pamuk Konseyi rakamlarına göre 530 bin hektara ulaşması beklenen araziden elde edilecek üretimin 1 milyon tonu yakalaması bekleniyor.

Dekar başına verimin arttığı pamukta ekim alanlarının 108 bin hektarla yüzde 21'ini barındıran Ege Bölgesi'nde de hasat başladı.

 TARLADAN İPLİK FABRİKASINA YOLCULUK

Ege'nin en verimli arazilerinden Söke Ovası'nda son yıllarda pamuğa dönüş yapanların sayısı arttı.

Teknolojik gelişmelere ayak uyduran çiftçiler, makine yardımıyla 1 saatte 15 dekar alanın hasadını yapabiliyor. Traktör yardımıyla çırçır fabrikalarına taşınan kütlü pamuk burada temizleniyor.

Daha sonra iplik fabrikasına doğru yola çıkan pamuk, buradaki işlemin ardından da kullanılmak üzere tekstil sanayisine gönderiliyor.

 

DESTEKLER VE TALEP EKİM ALANINI ARTIRDI

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, AA muhabirine, UPK'nın koyduğu hedefler çerçevesinde bu sene 1 milyon ton hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Ekim alanlarındaki artışta devlet desteklerinin büyük katkısı olduğunu belirten Balçık, "Bunun yanında pamuğa olan talebin dünya ve Türkiye'de artmasının da katkısı oldu." dedi.

Pamukta üretim rakamlarının bir dönem 400 bin ton seviyesine kadar gerilediğine dikkat çeken Balçık, şunları kaydetti:

"Yıllar itibarıyla tekstil sanayisi yatırımlarını artırınca 1 milyon 600 bin ton tüketim seviyesine ulaştık. Pamuk üretimi artmasına rağmen bugün yaklaşık 600 bin ton açığımız var. Pamuğa sağlanan desteklerin devam etmesi halinde bu üründe kendi kendine yeten bir ülke olabiliriz.

Üreticiler olarak öncelikli görevimiz ithalatın azalmasını sağlamak. Temel amacımız bu açığı mümkün olduğu kadar azaltıp ülkemizin döviz harcamalarını bir nebze olsun düşürmek. Türk çiftçisi pamukçuluğu iyi bilir. Teknolojiye uyumu da çok iyi ve hızlı oldu. Bunun yanında tohum sanayimiz de hızla gelişiyor."

 

KÜTLÜ PAMUK 4,5 LİRA

Kütlü pamukta geçen yıl 3 lira olan kilogram fiyatının bu yıl 4,5 liraya çıktığını, bunda döviz artışının da etkisinin olduğunu ifade eden Balçık, fiyat seviyesinin üretici açısından umut vadettiğini söyledi.

Buna karşılık dünya fiyatları ile Türkiye arasında fark bulunduğunun altını çizen Balçık, "Bunların taban fiyatlar olduğunu düşünüyoruz. Talebin iyi yönetilmesiyle fiyatlar daha iyi seviyelere gelecektir." diye konuştu.

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