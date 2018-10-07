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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Pamukta ekime destek artışı

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Pamukta ekime destek artışı

Tekstilden yağa, kozmetikten kağıda kadar birçok stratejik ürünün ham maddesi olarak kullanılan pamukta, üreticiye verilen tarımsal destek ödemeleriyle Adana'da 2 yılda ekim alanı yaklaşık yüzde 70 arttı.

Bereketli Çukurova topraklarında, 2011-2016 yıllarında ekim alanı yarı yarıya daralan pamuk, devlet desteğiyle yeniden çiftçinin gözde ürünü haline geldi.

Adana'da, önceki sene 270 bin dekarda üretilen pamuk, yaklaşık yüzde 70 artışla bu sene 455 bin dekarda ekildi. Geçen yıl 330 bin dekardan 180 bin ton hasat gerçekleştirilen pamukta, bu sezonki rekolte beklentisi 200 bin tonun üzerine çıktı.

Çiftçiye geçen yıl verilen kilogram başına 80 kuruşluk devlet desteğinin bu yıl da sürmesi, Çukurova'da pamuk ekim alanının genişlemesinde önemli rol oynadı.

Hasadın devam ettiği Adana'da, çiftçiler ürün bolluğundan ve devlet desteğinden memnuniyet duyuyor.

"DEVLET DESTEĞİ ÇİFTÇİMİZ İÇİN İYİ BİR GELİR KAYNAĞI"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, kentte pamuk ekim alanlarının devlet desteğiyle artış gösterdiğini söyledi.

Pamuğun ekim alanının iki yıldır arttığını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:
"Dekara 450-600 kilogram verim alınıyor. Pamuk ülkemizin ve Adana'mızın olmazsa olmaz katma değer yaratan ürünlerindendir. Kilogram başına 80 kuruş olarak verilen devlet desteği çiftçi açısından önemli. Adana'da pamuk ekim alanları 2011'den 2016'ya kadar yüzde 50 düştü. 2017'de devletimizin verdiği kilogram başına 80 kuruşluk destekle bu alanlar artışa geçerek 455 bin dekara ulaştı. Çiftçimiz sattığı ürünün faturasını aldığında, kaç kilogram ürün satmışsa ona göre kilogram başına 80 kuruş destek almakta. Bu aslında çiftçimiz için iyi bir gelir kaynağı. Dışa bağımlığın azalması için pamuk ekim alanlarının daha fazla artırılması gerekli."

"PAMUKTA MAKİNEYLE HASAT DAHA UCUZ"

Doğan, hasadın artık genelde makineyle yapıldığını aktararak "Elle hasat önceden daha genişti. Bu, susuz ve kıraç bölgelerdeki pamuğun boyunun kısa olmasından dolayı, makinelerle hasat yapılmasının zor olmasından yapılıyordu. Elle toplanan pamuğun fiyatı daha düşük oluyor. Şu anda Adana bölgemizde tarım işçisi bulmakta sıkıntı da çekildiği için artık bu iş tarihe karıştı. Makineyle yapılan hasatta, dönüme maliyet 125 lira olurken, elle toplatılan pamukta 300 liraya denk geliyor." diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Güzel de Yakapınar Mahallesi'nde tarlalarına pamuk ektiğini belirterek, "Pamukta verim olarak memnunuz. İstediğimiz verime yaklaştık. Fiyatlarda dengesizlik var sadece. Bir ay önce 4,5 lira civarında satılan pamuk şu anda yaklaşık 3,3 liraya gidiyor. Prim desteğinden de memnunuz. Devletten isteğimiz primin erken ödenmesi. Biz sadece fiyat dengesizliğinden rahatsızız." dedi.
Üretici Abdullah Aslan ise Karataş ilçesinde çiftçilikle uğraştığını anlatarak, "Pamukta verilen destekten memnunuz. Tek sıkıntımız bu ödemelerin biraz geç yapılması. Destekleri daha erken alırsak daha rahat bir dönem geçiririz." ifadesini kullandı.

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