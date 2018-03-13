Pamukkale'ye Çinli turist ilgisi

Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı (DENTUROD) Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi sonrası bu ülkeden gelen turist sayısında hissedilir artış görüldüğünü bildirdi.

Çinlilerin Türkiye'de en fazla merak ettikleri ören yerlerinden olan Pamukkale'de tesislerin hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Şen, "Çinli turistler, Pamukkale, İstanbul ve Kapadokya'yı tercih ediyor. Bu yıl bölgemizde, büyük bir Çinli turist yoğunluğu yaşamaktayız.

Kentte Çin lokantaları hizmet vermeye başladı. Misafirlerimize balon turları, deve turları ve ATV turları gibi aktiviteler sunuluyor. Çinli turistler ilgiden çok memnun ve yüzleri gülerek ülkelerine dönüyorlar." dedi.

Çinlilerin, tarih ve kültür turizmini çok önemsediğini dile getiren Şen, turizmde yaşanacak hareketliliğin iki ülke arasındaki ilişkilere de olumlu katkısının olacağına işaret etti.

Şen, turizmcilerin Uzak Doğu pazarından beklentilerinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Yılbaşından itibaren yoğunluk artmaya başladı. Çinliler, bölgenin güzelliklerini kuşbakışı izlemek için sıcak hava balon turuna katılıyor.

Sektördeki kuruluşlar ve firmalar Çinlileri ağırlamak için birbiriyle yarışıyor. 2018 yılı, Pamukkale'de 'Çin yılı' olarak tarihe geçecek." diye konuştu.

"BURASI BENİM İÇİN CENNETİN BİR KÖŞESİ GİBİ BİR YER"

Pamukkale'yi ziyaret eden Çinli turistler beyaz travertenlerin üzerinde yürüyüş yaparak antik termal havuza giriyor, Hierapolis Antik Kenti gezisi de yapan Çinlilerin balon turlarına ilgisi dikkati çekiyor.

Çin'in Changchun kentinden gelen Juan Ling, ilk kez geldiği Pamukkale'nin çok sessiz ve sakin bir yer olduğunu belirterek, "Pamukkale'yi çok beğendim.

Burası benim için cennetin köşesi gibi bir yer." dedi.

Taiyuan'dan gelen Ebiy Ging ise kentte çok fazla tarihi kalıntının olmasından etkilendiğini, Pamukkale'ye arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiğini söyledi.

Çinli Wang Nu da Pamukkale'deki travertenlerin manzarasını büyüleyici olarak tanımladı.

Pamukkale'nin ziyaretçilerinden Aimin Axuan ise Çin'de Türkiye'yi anlatan bir şarkının çok popüler olduğunu, bu şarkının da etkisiyle Pamukkale'yi ziyaret etmeye karar verdiğini anlattı.