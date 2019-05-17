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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Pamuk üretiminde rekor beklentisi

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Pamuk üretiminde rekor beklentisi

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, "Bu sezon pamuk üretiminde hava şartlarının iyi gitmesi durumunda Türkiye'de rekoru yaşayacağımız yıl olarak inşallah tarihe geçeceğiz. En büyük hedefimiz 1 milyon tonun üzerine çıkmak. Pamuk ekim alanlarında bütün bölgelerde istikrarlı şekilde bir gelişme var" açıklamasında bulundu.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, "Bu sezon pamuk üretiminde hava şartlarının iyi gitmesi durumunda Türkiye'de rekoru yaşayacağımız yıl olarak inşallah tarihe geçeceğiz. En büyük hedefimiz 1 milyon tonun üzerine çıkmak." dedi.

Balçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta ekim sezonunun devam ettiğini, 2017 yılında 502 bin hektar olan pamuk ekim alanlarının 2018 yılında 525 bin hektara yükseldiğini söyledi.

Üretim miktarının 2017 yılında 882 bin ton, 2018 yılında ise yaklaşık 930 bin ton olduğunu belirten Balçık, "Pamuk ekim alanlarında bütün bölgelerde istikrarlı şekilde gelişme var. Geçen yıl Ege Bölgesi ve Adana’da bu biraz daha hızlandı. Önümüzdeki süreçte özellikle Şanlıurfa bölgesinde yeni sulamaya açılacak alanlarla kapasitenin daha artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Pamukta hedeflerinin 1 milyon tonun üzerine çıkmak olduğunu, bunu da bu yıl gerçekleştireceklerini dile getiren Balçık, "Esas hedefimiz Türkiye’nin tüketim miktarı olan tekstilde kullandığı 1 milyon 600 bin tona yaklaşabilmek, dışa bağımlılığı azaltmak. Bu sezon pamuk üretiminde hava şartlarının iyi gitmesi durumunda Türkiye’de rekoru yaşayacağımız yıl olarak inşallah tarihe geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pamukta 1 milyon ton hedefini aşmanın zor olmadığını, çiftçinin tecrübesi, devletin sağladığı teşvikler, teknolojiye yapılan yatırım ve tohum sanayisindeki gelişimin bu anlamda büyük avantaj sağladığını vurgulayan Balçık, Türkiye'nin halen verimlilikte Avustralya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

"TEŞVİKLER UZUN VADELİ PLANLARA DAYALI OLMALI"

Girdilerde ithal bağımlılığın devam ettiğini, bunun da üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Balçık, "Sorunlar var tabi ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Daha uzun vadede düşünmemiz gerekiyor. Bunu başaracak altyapımız var. Hem Bakanlık olarak hem ziraat odaları hem de ticaret borsaları olarak bir araya gelmek gerekiyor. Daha akılcı çözümlerle üretime devam etmemiz gerekiyor. Teşvikler uzun vadeli planlara dayalı ve üretimi kaliteli olarak artırmaya yönelik olmalı. Tek başına para vermeniz her zaman her şeyi ifade etmiyor." diye konuştu.

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