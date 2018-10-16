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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
16.10.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

‘Pamuk primi enflasyon oranı kadar arttırılmalı’

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‘Pamuk primi enflasyon oranı kadar arttırılmalı’

Pamuk üretim sezonu Adana ve Hatay’da başladı. Bu iki ilin devamında Ege Bölgesi illerinde hasat devam etti.

HASAT işlemleri bugünlerde Türkiye’nin en büyük pamuk üretim sahası olan Şanlıurfa’da yoğunlaşmış durumda. Sezon öncesi 11 liraya kadar fiyatı yükselen laf pamuk fiyatı, hasadın başlaması ile birlikte yüzde 30 kadar düştü. Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, pamukta prim desteğinin, enflasyon oranı kadar arttırılması gerektiğini kaydetti.

Yapılan hesaplamalara göre, üreticinin eline bir kilo pamuk için geçecek tutar 4.50—3.50 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutar da 2017’nin fiyatlarına oldukça yakın. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık şunları söyledi: “Konsey olarak bugünlerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın önümüzdeki yıl pamuk ürününe vereceği desteklemelerle ilgili yapılan çalışmalara yoğunlaştık. Bakanlığımıza doğru bilgilendirmeler yaparak katkı sağlıyoruz. Pamukla ilgili bize iletilen bütün konuları başta üreticilerimiz olmak üzere sektörün bütün unsurlarını ve ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak cevaplıyoruz. Bakanlığımızın Konseyimizle olan yakın işbirliğinden son derece memnunuz.

SEZON İYİ BAŞLAMADI

Bununla birlikte 2018 pamuk sezonu üretici açısından iyi başlamadı. İlk olarak Adana hariç diğer yerlerden gelen verim düşüklüğü haberleri moralimizi bozdu. Hala hasadın devam ettiği yerlerden bu veriler gelmektedir. Konseyimizin koyduğu 1 milyon tonluk üretim hedefini tutturmak zor olacak. Bölgelerden aldığımız yeni bilgiler ışığında tahminimizi revize ettik ve 900 bin ton civarı lif pamuk üretimi bekliyoruz.

FİYATLAR GERİLEDİ

Diğer taraftan sezonun başlamasıyla birlikte fiyatlar hiç kimsenin beklemediği bir hızda geri gelerek üreticiyi umutsuzluğa itti. Ulusal Pamuk Konseyi pamuk sektörünün bütün bileşenlerini temsil eden bir yapıda ancak şu anda bariz şekilde pamuk çiftçisi aleyhine bir durum oluştu. Yurtdışında 190 cent yani 11,50 TL olan lif pamuk fiyatı ülkemizde 9,50 ve 8,50 TL aralığında kalitesine göre kendisine alıcı bulmaktadır. Bu durumda kütlü pamuğun kalitesi ve lif randımanına göre üreticinin eline 3,50 TL geçmektedir. Başka bir ifadeyle “Yerli Üretim Türk Pamuğu” Tekstilci için en ucuz hammadde kaynağı oldu diyebiliriz. Tabii ki tekstilcimizin uygun fiyattan hammadde temin etmesini isteriz. Ancak bu hammaddeyi üreten pamuk çiftçisinin mağdur olmasını ve üretimden vazgeçme noktasına gelmesini de istemiyoruz.

PRİM MİKTARI ARTMALI

Pamuk üretiminde kullanılan mazot, gübre ve ilaç gibi girdilerin ithalata bağlı olması, dövizdeki yükselme, arka arkaya gelen zamlar, geçen yıla göre azalan verimler ve sezonun başı olmasına rağmen düşme eğilimindeki fiyatlar üreticilerimizi önümüzdeki yıl için endişelendirmektedir. Çiftçilerimizin haklı endişelerinin azaltılması ve sürdürülebilir pamuk üretiminin devam etmesi için UPK olarak devletimizin pamuğa verdiği prim miktarını en az enflasyon oranında arttırmasını öneriyoruz.”

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