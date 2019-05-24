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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.05.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Pamuk destek ödemeleri ne zaman verilecek?

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Pamuk destek ödemeleri ne zaman verilecek?

Şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerinin başlaması ardından gözler pamuk destek ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla pamuk üreticilerini bilgilendirmişti. Peki, pamuk destek ödemeleri ne zaman verilecek?

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü pamuk üreticilerinin beklediği destek ödemelerinin bayram öncesi yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, çiftçi ve üreticilere yapılacak destek ödemeleri hakkında bilgi verildi. Açıklamanın 'Pamuk üreticimize müjde' başlıklı bölümünde "Ramazan Bayramı'na kadar çiftçilerimize 2,4 milyar TL 'kütlü pamuk desteği ödemesi' yapıyoruz. 622 milyon TL yağlık ayçiçeği desteği ödemesini Ramazan Bayramı'ndan önce yapıyoruz" denildi.

Desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin;

Çifçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları, kayıtlı iseler kayıtlarını her yıl içerisinde güncellemeleri gerekmektedir.
Tüm desteklemeler için başvuruların tebliğde belirtilen süre içinde yapılması gerekmektedir.
Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ve destek başvurularını arazilerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, eğer birden fazla ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.
Fark ödemeleri için alım-satım belgesi ve borsa tescil beyannamesi (ELÜS alım satım belgesi olması taktirde borsa tescil beyannamesi aranmaz) istenmektedir.
Zeytinyağı için alım-satım belgesi, tasiriye (sıktırma) faturası ve borsa tescil beyannamesi istenmektedir.

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