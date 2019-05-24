Pamuk destek ödemeleri ne zaman verilecek?
Şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerinin başlaması ardından gözler pamuk destek ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla pamuk üreticilerini bilgilendirmişti. Peki, pamuk destek ödemeleri ne zaman verilecek?
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü pamuk üreticilerinin beklediği destek ödemelerinin bayram öncesi yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, çiftçi ve üreticilere yapılacak destek ödemeleri hakkında bilgi verildi. Açıklamanın 'Pamuk üreticimize müjde' başlıklı bölümünde "Ramazan Bayramı'na kadar çiftçilerimize 2,4 milyar TL 'kütlü pamuk desteği ödemesi' yapıyoruz. 622 milyon TL yağlık ayçiçeği desteği ödemesini Ramazan Bayramı'ndan önce yapıyoruz" denildi.
Desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin;
Çifçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları, kayıtlı iseler kayıtlarını her yıl içerisinde güncellemeleri gerekmektedir.
Tüm desteklemeler için başvuruların tebliğde belirtilen süre içinde yapılması gerekmektedir.
Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ve destek başvurularını arazilerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, eğer birden fazla ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.
Fark ödemeleri için alım-satım belgesi ve borsa tescil beyannamesi (ELÜS alım satım belgesi olması taktirde borsa tescil beyannamesi aranmaz) istenmektedir.
Zeytinyağı için alım-satım belgesi, tasiriye (sıktırma) faturası ve borsa tescil beyannamesi istenmektedir.
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